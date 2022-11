MONTRÉAL, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'année 2022 aura été déterminante pour Emma. La fintech canadienne en assurance vie se voit aujourd'hui octroyer un prêt de 2 M$, quelques mois à peine après l'annonce d'une Série A de 6 M$.

Après Luge Capital, Investissement Québec et Tactico, c'est au tour de la Banque Silicon Valley («SVB»), récemment nommée parmi les meilleures institutions bancaires en Amérique selon Forbes , d'appuyer la croissance d'Emma et de confirmer, du même coup, sa place parmi les grands innovateurs au pays.

Logo de SVB (Groupe CNW/Emma Labs inc.)

Une nouvelle dont se réjouit Félix Deschatelets, PDG et cofondateur d'Emma. « Chez Emma, l'objectif a toujours été clair: simplifier au maximum le processus d'achat d'assurance vie et faciliter l'accès au consommateur en démocratisant l'assurance au Canada. Obtenir l'appui d'investisseurs et de partenaires financiers crédibles et chevronnés nous confirme qu'il y a non seulement une volonté de faire les choses différemment, mais qu'Emma est la solution de choix pour y arriver. »

De son côté, Karl Théard, Directeur, Services Bancaires, Technologies, Québec pour la Banque Silicon Valley, se dit très heureux de cette association. « Chez SVB, nous sommes ravis de travailler avec l'équipe d'Emma, qui continue d'étendre et de développer sa technologie d'assurtech à l'échelle canadienne. Emma est à l'origine d'un changement positif dans l'industrie de l'assurance, offrant à un plus grand nombre de familles canadiennes un meilleur accès à des solutions d'assurance sur mesure pour répondre à leurs besoins. »

Que ce soit pour soutenir les opérations courantes, stimuler l'embauche ou favoriser le développement de nouveaux produits, cette nouvelle source de capital permettra sans aucun doute à la fintech montréalaise de poursuivre sa mission en révolutionnant l'univers de l'assurance vie pour permettre aux familles d'obtenir la couverture qui leur convient, rapidement et 100% en ligne.

L'entreprise, qui jouit d'une croissance impressionnante depuis son lancement en août 2018, bonifiait récemment son offre de services en proposant deux nouveaux produits aux consommateurs, soit l'assurance vie temporaire 10 ans et 20 ans. Une nouvelle plateforme verra également le jour en janvier, rendant les produits d'assurance vie Emma encore plus accessibles aux Canadiennes et aux Canadiens.

À propos d'Emma

Fondée par Félix et Jacomo Deschatelets, à Montréal, Emma est la seule offre d'assurance vie en ligne aux valeurs humaines et modernes. Elle propose une expérience simple et rapide pour démocratiser l'accès à la protection financière et alléger la conscience des familles canadiennes.

Si vous cherchez une assurance vie

À propos de la Banque Silicon Valley

Depuis près de 40 ans, la Banque Silicon Valley soutient les entreprises innovantes et leurs investisseurs dans l'accomplissement de leurs idées audacieuses. La SVB fournit des services financiers ciblés et une expertise à travers ses bureaux situés dans les plus grands centres d'innovation à travers le monde. Avec des services bancaires commerciaux, internationaux et privés, la SVB aide à répondre aux besoins uniques des entreprises innovantes. Pour en apprendre plus, consultez notre site web : svb.com/fr/canada .

