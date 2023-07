Les deux entreprises canadiennes unissent leurs forces pour proposer aux employés des services complémentaires d'assurance vie accessibles, personnalisés et 100% en ligne.

MONTRÉAL, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Emma propose une plateforme technologique offrant des solutions d'assurance vie simplifiées et personnalisées pour les Canadiens. La plateforme facilite la souscription d'assurances vie, en permettant aux utilisateurs de comparer et de choisir facilement les meilleures offres. Segic, une entreprise technologique spécialisée dans le développement d'une plateforme globale axée sur les avantages collectifs et individuels d'une organisation, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique visant à intégrer Emma dans le Marketplace des avantages de Segic afin d'offrir une option d'assurance vie 100 % en ligne, aux membres de programmes d'avantages collectifs.

Le partenariat entre Emma et Segic permettra aux employés participant aux programmes d'avantages sociaux et d'assurance collective, aux travailleurs autonomes ou aux associations d'accéder facilement à une couverture d'assurance vie pour chaque membre de la famille avec trois produits : l'assurance vie temporaire, l'assurance vie permanente et la protection enfant.

Danny Boulanger, président et chef de la direction de Segic, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Emma pour élargir notre offre d'avantages collectifs avec des services d'assurance vie dans le Marketplace des avantages de Segic. Ensemble, nous pourrons proposer plus de solutions adaptées aux besoins de chaque employé en mettant l'accent sur leurs besoins familiaux ou individuels en matière d'assurance vie. »

Ce nouveau partenariat s'inscrit dans la continuité de l'entente conclue entre Segic et Emma, la toute première plateforme d'assurance vie personnalisée 100% virtuelle. Cette collaboration permettra à Segic de renforcer son positionnement en tant que fournisseur de solutions globales pour les organisations souhaitant offrir des avantages sociaux personnalisés et adaptés à leurs employés.

« Pour Emma, cette association avec Segic s'inscrit dans l'objectif de rendre accessible à un plus grand nombre de participants possibles l'accès à la meilleure couverture d'assurance vie en ligne. Nous croyons que d'offrir la possibilité d'obtenir la meilleure couverture d'assurance pour sa famille ou pour soi-même 100 % en ligne représente un grand avantage pour les membres et nous sommes ravis de faire partie du Marketplace de Segic et d'enrichir l'offre faite aux participants des programmes d'avantages collectifs », a déclaré Felix Deschatelets, PDG et co-fondateur d'Emma.

En s'associant à Emma, Segic élargit donc son offre de services dans le domaine de la santé et du bien-être, en proposant des solutions innovantes et accessibles aux employés. Cette collaboration illustre l'engagement de Segic à offrir une plateforme technologique afin de livrer les avantages collectifs, volontaires et individuels, adaptés aux besoins spécifiques de chaque employé, et à faciliter l'accès à des soins de qualité.

À propos d'Emma

Fondée en 2018, Emma est une compagnie d'assurance canadienne innovante spécialisée dans l'assurance vie. Grâce à sa plateforme en ligne, elle propose des solutions personnalisées et adaptées aux besoins de chaque client. L'entreprise mise sur l'intelligence artificielle et l'expertise de son équipe pour offrir une expérience utilisateur transparente et intuitive. En quelques années, Emma s'est démarquée sur le marché canadien en devenant la seule offre d'assurance vie en ligne aux valeurs humaines et modernes dont l'objectif est d'alléger la conscience des familles canadiennes.

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web : www.emma.ca

À propos de Segic

Segic est une entreprise technologique canadienne spécialisée dans le développement d'une plateforme globale pour les avantages collectifs et individuels d'une organisation. La plateforme de Segic permet aux employeurs de proposer des avantages sociaux personnalisés et adaptés à leurs employés, en facilitant l'accès à des avantages volontaires, individuels et d'escompte de groupe sur des services santé, financier et d'assurance.

Visitez notre site Web : www.segic.ca

SOURCE SEGIC

Renseignements: Personne-ressource : Danny Boulanger, [email protected], 514 880-7704; Personne-ressource : Felix Deschatelets, [email protected], 1 (438) 806-7227