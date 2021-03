TORONTO, le 11 mars 2021 /CNW/ - Payam Akhavan, éminent avocat en droit de la personne, universitaire remarquable et plaideur international d'exception, est récipiendaire du Prix des droits de la personne du Barreau de l'Ontario. Un évènement virtuel aura lieu en juin.

Créé en 2013 et décerné tous les deux ans, le prix reconnait les contributions exceptionnelles à la défense des droits de la personne ou à la promotion de la primauté du droit aux paliers provincial, national ou international.

« Ce prix est remis pour un travail de promotion des droits et de la primauté du droit sur une longue période ou pour un acte de service exceptionnel, a déclaré la trésorière du Barreau Teresa Donnelly. Le professeur Akhavan répond à ces deux critères de par ses nombreux actes de service exceptionnels au cours de dizaines d'années de travail. Dans ses documents de mise en candidature, il était décrit comme étant "un architecte principal dans le domaine des droits de la personne et de la justice humanitaire. Il fait œuvre de chef de file en comblant l'écart entre la formation universitaire et la pratique." C'est un honneur de lui décerner ce prix au nom du Barreau de l'Ontario. »

En plus d'être un avocat en droit de la personne reconnu mondialement, le professeur Akhavan est membre de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye. Il est également membre du Barreau de l'Ontario (2012) et du barreau de l'État de New York.

Il est reconnu par ses pairs comme un universitaire remarquable et un défenseur d'exception. À l'heure actuelle, le professeur Akhavan agit en tant qu'agrégé supérieur au collège Massey et visiteur de marque à la faculté de droit de l'Université de Toronto. Auparavant, il a été professeur en droit à l'Université McGill, et a occupé d'autres postes dans des institutions prestigieuses, notamment l'Université de Paris X (Nanterre), l'Université d'Oxford et la faculté de droit de Yale. En 2017, il a été choisi pour prononcer les conférences Massey de la CBC.

Le professeur Akhavan a également exercé le droit international aux échelons les plus élevés en représentant les victimes de crimes contre l'humanité. Il a été procureur de l'ONU et agent des droits de la personne en Bosnie-Herzégovine et en Croatie pendant la guerre de Yougoslavie dans les années 1990. Il a agi à titre d'avocat dans des affaires marquantes entendues par la Cour internationale de Justice, notamment l'affaire historique du génocide contre les Rohingya opposant la Birmanie en 2019, ainsi que par la Cour pénale internationale, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour suprême du Canada et la Cour suprême des États-Unis.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

