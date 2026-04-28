Emilia révolutionne l'enseignement du français écrit au Québec

Une IA pédagogique unique, conçue par et pour le milieu scolaire québécois

MONTRÉAL, le 28 avril 2026 /CNW/ - Emilia Solutions, un organisme à but non lucratif, lance officiellement Emilia, une plateforme d'intelligence pédagogique entièrement dédiée à l'enseignement du français écrit, de la 3e année du primaire à la 5e secondaire. Testée par près de 10 000 élèves dans des établissements publics et privés du Québec, Emilia a été conçue pour outiller le personnel enseignant et améliorer la réussite des élèves.

Trois façons dont Emilia réinvente la correction du français écrit

Corriger jusqu'à 3 fois plus vite

Grâce à une pré-correction automatisée appuyée sur 32 codes d'erreur distincts, Emilia réduit considérablement le temps de correction permettant au personnel enseignant de faire écrire leurs élèves plus souvent, sans sacrifier la qualité de la rétroaction. Plus de 25 000 textes ont déjà été traités sur la plateforme.

Une correction adaptée au niveau scolaire : une première au Québec

Contrairement aux outils généralistes, Emilia ajuste sa correction aux attentes du Programme de formation de l'école québécoise pour chaque niveau scolaire. Cette approche unique garantit une rétroaction juste, cohérente et réellement utile -- ni trop exigeante, ni trop permissive -- pour soutenir la progression de chaque élève là où il en est.

Des bilans de correction pour piloter les apprentissages

Au-delà de la correction individuelle, Emilia génère des portraits détaillés des forces et des défis de chaque élève et de l'ensemble du groupe. Ces bilans permettent au personnel enseignant d'identifier les lacunes collectives, d'ajuster leur pédagogie en temps réel et de bâtir des plans de développement ciblés transformant chaque correction en levier d'apprentissage.

« Dans un contexte où la maîtrise du français écrit inquiète, le personnel enseignant a besoin de plus de temps pour faire écrire les élèves et de multiplier les occasions de pratique. C'est précisément pour répondre à cette réalité qu'Emilia existe : une intelligence artificielle pensée pour la salle de classe québécoise, où l'IA sert l'enseignant, et l'enseignant sert l'élève », souligne Nicolas Mouracadé, co-directeur du centre d'innovation du Collège Sainte-Anne et directeur d'Emilia Solutions.

Construite avec le milieu, pour le milieu

Avant son lancement officiel, Emilia a été développée et testée en étroite collaboration avec des enseignants, des conseillers pédagogiques et des spécialistes du milieu scolaire québécois. Conçue de l'intérieur, elle se distingue par une approche où chaque fonctionnalité répond à un besoin réel du personnel enseignant et des élèves. Née d'une initiative pédagogique portée au sein du Collège Sainte-Anne, la plateforme est aujourd'hui gérée de façon entièrement indépendante par Emilia Solutions, un organisme à but non lucratif dédié au développement de solutions pédagogiques, technologiques et innovantes. Entraînée sur des centaines de vrais textes d'élèves, elle a fait l'objet d'un projet pilote auprès de centres de services scolaires et d'établissements privés, un processus qui a permis de valider sa pertinence sur le terrain et d'en affiner le fonctionnement en continu.

À l'École secondaire de Bromptonville, où Emilia est utilisée depuis plusieurs semaines, les retombées sont déjà tangibles. « Emilia est une plateforme facile à utiliser, autant pour les enseignants que pour les élèves. Elle permet de donner une rétroaction rapide, ce qui change complètement la dynamique en classe », souligne Catherine Latulippe, enseignante de français. « Les élèves comprennent mieux leurs erreurs et peuvent s'améliorer plus rapidement. Et pour nous, ça ouvre la porte à les faire écrire plus souvent ».

À propos d'Emilia Solutions

Emilia Solutions est un organisme à but non lucratif dédié au développement de solutions pédagogiques, technologiques et innovantes pour le réseau scolaire québécois. Sa plateforme phare, Emilia, accompagne les écoles primaires et secondaires dans l'amélioration du français écrit grâce à une correction accélérée, une rétroaction personnalisée et des bilans d'apprentissage actionnables au service de la progression de chaque élève.

SOURCE Emilia Solutions

Renseignements média: Mylène Demers, [email protected], (514) 261-5840