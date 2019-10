Emerald Kalama Chemical ouvre les portes de son nouveau bureau central européen à Rotterdam

ROTTERDAM, Pays-Bas, 29 octobre 2019 /CNW/ - Emerald Kalama Chemical, un groupe d'entreprises d'Emerald Performance Materials, a célébré la grande ouverture d'un nouveau bureau à Rotterdam qui servira de plaque tournante de l'entreprise pour ses activités européennes. Entre autres fonctions, le bureau accueillera l'équipe en pleine croissance d'Emerald pour l'exécution des commandes et le service technique, axée sur le service aux clients du monde entier pour les produits fabriqués sur les sites d'Emerald en Europe.

« Alors que nous continuons de nous développer en tant qu'organisation mondiale, nous avons pris conscience que nous avions besoin d'un bureau centralisé pour la région EMA qui nous permettra de nous aligner avec notre siège mondial à Vancouver. Notre nouveau bureau central européen nous aidera à assurer la continuité et l'excellence service que nous offrons à nos clients, et nous fournira l'espace nécessaire pour la croissance de notre équipe », a déclaré Ed Gotch, chef de la cirection de la société.

La région de Rotterdam représente déjà un enjeu majeur pour Emerald, avec son usine de fabrication située à Rotterdam Botlek. Par conséquent, le nouveau bureau de Rotterdam constituera un lieu stratégique qui s'avèrera également pratique pour l'un des principaux sites de fabrication européens d'Emerald.

Le site de Rotterdam Botlek est l'une des installations les plus grandes et les plus efficaces du genre, et Emerald a réalisé plusieurs projets d'accroissement de la capacité et d'expansion des gammes de produits sur le site au cours de la dernière décennie. Emerald dispose également d'un site à Widnes, au Royaume-Uni, qui a été récemment élargi pour accroître la production et ajouter de nouveaux produits chimiques. Le nouveau bureau central européen desservira les clients des produits fabriqués sur ces deux sites.

Emerald Kalama Chemical est le chef de file mondial de la chimie des benzoates, et est un fournisseur fiable et de confiance de matériaux spécialisés qui se spécialise dans les arômes et les parfums, les plastifiants sans phtalates, les produits antimicrobiens et les intermédiaires de synthèse. Emerald dessert des clients du monde entier depuis ses installations en Europe et aux États-Unis. Les sites d'Emerald à Rotterdam Botlek et Widnes sont tous deux certifiés ISO 9001:2015 pour la gestion de la qualité, ISO 14001:2015 pour la gestion environnementale et ISO 45001 pour la santé et la sécurité au travail.

Pour plus de renseignements sur Emerald® ou ses produits, qui sont disponibles dans le monde entier, visitez www.emeraldkalama.com. Vous pouvez également communiquer avec Emerald Kalama Chemical à l'adresse kalama@emeraldmaterials.com, en Europe au +31.88.888.0500, ou aux États-Unis au +1.360.954.7100.

SOURCE Emerald Kalama Chemical

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Eileen Petridis, Falls Communications, +1-216-696-0229., http://www.emeraldkalama.com

