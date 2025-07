SINGAPOUR, le 31 juill. 2025 /CNW/ - Emerald Clinical Trials, une entreprise mondiale de recherche clinique de premier plan, a annoncé aujourd'hui un changement de leadership. Mary Gunn quitte immédiatement ses fonctions. Le conseil d'administration a nommé Glenn Kerkhof, membre de longue date du conseil d'administration et chef de la gestion des risques chevronné, au poste de chef de la direction intérimaire.

Le conseil d'administration a commencé à chercher officiellement un chef de la direction permanent et a demandé à Glenn Kerkhof de diriger l'organisation pendant cette période afin d'assurer la continuité, la stabilité et une bonne exécution.

« Nous remercions Mary pour ses contributions », a déclaré Sean Carney, président du conseil d'administration. « Emerald Clinical Trials est un chef de la gestion des risques de premier plan doté de capacités mondiales et, comme Glenn occupera la fonction de chef de la direction par intérim, nous avons confiance en notre capacité de poursuivre sur notre lancée et de répondre aux besoins de nos clients », a déclaré Sean Carney.

Glenn Kerkhof possède plus de 30 ans d'expérience dans les domaines de la recherche clinique et des services pharmaceutiques. Auparavant, il a été chef de la direction de Chiltern, où il a dirigé l'entreprise lors d'une importante expansion internationale. Il a aussi été président directeur de George Clinical (maintenant Emerald Clinical Trials), contribuant à façonner sa croissance en Asie.

« Les forces d'Emerald Clinical résident dans notre orientation thérapeutique, notre expertise scientifique et nos partenariats étroits avec nos clients », a déclaré Glenn Kerkhof. « Je me concentre sur une transition en douceur, une exécution rigoureuse pour nos clients et le soutien de nos équipes mondiales. Je suis déterminé à poursuivre sur notre lancée et à diriger avec acuité et détermination », a-t-il déclaré.

À propos d'Emerald Clinical Trials

Emerald Clinical Trials est une entreprise de recherche clinique de premier plan qui exerce ses activités dans le monde entier et qui dessert plus de 100 entreprises de biotechnologie, et 6 des 10 plus grandes sociétés pharmaceutiques. L'entreprise, dont le siège social est situé à Singapour et qui est motivée par son expertise opérationnelle et son excellence scientifique, fournit des services d'essais cliniques complets à ses clients à l'échelle mondiale, offrant des solutions lors de toutes les phases d'essais. Pour en savoir plus, consultez le site www.emeraldclinical.com .

