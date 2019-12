EMD Serono et l'Alliance pancanadienne pharmaceutique concluent leurs négociations au sujet de MAVENCLAD(MD) (comprimés de cladribine) pour le traitement de la sclérose en plaques récurrente-rémittente

Il s'agit d'une étape importante visant à assurer un accès élargi à PrMAVENCLADMD pour les Canadiens atteints de la sclérose en plaques récurrente-rémittente

MISSISSAUGA, ON, le 10 déc. 2019 /CNW/ - EMD Serono, société biopharmaceutique affiliée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, pour les É.-U. et le Canada, a annoncé aujourd'hui la conclusion de ses négociations avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) et la signature d'une lettre d'intention (LOI) pour MAVENCLAD (comprimés de cladribine). MAVENCLAD a été approuvé par Santé Canada en novembre 2017 à titre de monothérapie pour le traitement de patients adultes atteints de la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SPRR) dans le but de réduire la fréquence d'exacerbations cliniques et de retarder le progrès de l'invaliditéi.

Il s'agit d'une étape importante visant à assurer un accès élargi, équitable et en temps opportun à MAVENCLAD pour les patients admissibles dans tout le Canada. La lettre d'intention signée permet à EMD Serono, Canada de collaborer avec les juridictions participantes pour mettre en place le financement public de MAVENCLAD pour les patients de la SPRR admissibles. À l'heure actuelle, le médicament est remboursé par la plupart des régimes d'assurance-médicaments privés.

« Nous sommes ravis d'avoir conclu les négociations avec l'APP et d'être parvenu à un accord sur les modalités du remboursement public de MAVENCLAD, a déclaré Gaby Murphy, président et directeur général, EMD Serono, Canada. Nous sommes impatients de travailler avec les juridictions participantes pour obtenir rapidement l'inclusion de MAVENCLAD dans leurs régimes publics d'assurance-médicaments, et d'assurer un accès élargi à ce choix de traitement pour les Canadiens atteints de la SEP. »

« Le taux de SEP [sclérose en plaques] au Canada est parmi les plus élevés au monde, précise Dr. Ji-Won Oh, neurologue à la clinique de SEP de l'hôpital St. Michael à Toronto. Nous sommes privilégiés de disposer de nouveaux médicaments innovateurs approuvés par Santé Canada pour la gestion optimale de la SEP. Les patients ont besoin d'accéder à de nouvelles options de traitement, et il est encourageant de savoir que MAVENCLAD a franchi une étape vers sa disponibilité pour les patients canadiens de la SEP qui sont couverts par les régimes d'assurance-médicaments publics. »





À propos de MAVENCLAD

MAVENCLAD (comprimés de cladribine) est un traitement de courte durée qui cible de façon sélective et périodique les lymphocytes considérés comme élément intégral du processus pathologique de la SP rémittenteii. En novembre 2017, Santé Canada a approuvé MAVENCLAD (comprimés de cladribine) en monothérapie pour le traitement de patients adultes atteints de SEP rémittente afin de réduire la fréquence des exacerbations cliniques et de ralentir la progression de l'invalidité. MAVENCLADMD est généralement recommandé pour les patients atteints de SEP qui ont obtenu une réponse insatisfaisante à un ou plusieurs autres traitements contre la sclérose en plaques ou n'ont pas pu les tolérer.

MAVENCLAD a été approuvé dans 70 pays, notamment les États-Unis, l'Union Européenne (UE), l'Australie et la Suisse, pour le traitement de divers indicateurs de SEP rémittente.

Le programme de développement clinique de MAVENCLADMD pour la SEP comporte plus de 12 000 années-patients, avec plus de 2 700 patients participant au programme d'essai clinique, certains patients faisant l'objet d'un suivi de plus de 10 ans. Ces essais cliniques comprennent l'étude de phase III CLARITY, la phase d'extension de l'étude CLARITY, les essais cliniques ORACLE MS, l'étude de phase II ONWARD et le registre sur l'innocuité à long terme PREMIERE.

À propos de la sclérose en plaques

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie auto-immune dégénérative dans laquelle la gaine de myéline des nerfs du cerveau et de la moëlle épinière est inflammée et souvent endommagéeiii. On estime qu'à l'échelle mondiale environ 2,3 millions de personnes sont atteintes de la SEPiv. Le taux de SEP au Canada est parmi les plus élevés au monde; une personne sur 385 vit avec la maladiev. Bien qu'ils puissent varier, les symptômes les plus fréquents de la SEP comprennent la fatigue extrême, un manque de coordination, la faiblesse, le fourmillement, la sensation détériorée, les problèmes de vision, les problèmes de la vessie, une déficience cognitive et des modifications de l'humeurvi. Les formes rémittentes de la SEP constituent le type le plus commun au moment du diagnosticvii.

À propos d'EMD Serono

EMD Serono, Canada est la société biopharmaceutique canadienne affiliée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne. EMD Serono, Canada a su intégrer une science de pointe, des produits et dispositifs novateurs, et s'imposer comme chef de file dans l'industrie par ses programmes d'accès et de soutien aux patients. EMD Serono, Canada possède une vaste expertise en neurologie, fertilité et endocrinologie, en plus de détenir un solide portefeuille de traitements potentiels en neurologie, oncologie, immunologie et immuno-oncologie. Aujourd'hui, EMD Serono, Canada emploie plus de 100 personnes au Canada, depuis son siège social situé à Mississauga, Ontario.

À propos de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne

Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, est une entreprise de sciences et technologie de pointe dans les domaines de la santé, des sciences de la vie et des matériaux de haute performance. Environ 56 000 employés travaillent à faire une différence positive dans la vie de millions de personnes en créant des manières de vivre plus viables et agréables. La compagnie touche à tout, depuis l'avancement des technologies de manipulation des gènes et de la découverte de moyens uniques pour traiter les maladies les plus complexes jusqu'à la facilitation de l'intelligence des appareils. En 2018, Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne a généré des ventes de 14,8 milliards d'euros, réparties dans 66 pays.

La compagnie détient les droits mondiaux du nom et de la marque « Merck ». Les seules exceptions sont au Canada et aux États-Unis, où Merck KGaA, Darmstadt exerce ses activités commerciales sous les dénominations EMD Serono en santé, MilliporeSigma dans les sciences de la vie et EMD Performance Materials. Depuis sa fondation en 1668, l'exploration scientifique et l'esprit d'entreprise responsable sont au cœur des avancées technologiques et scientifiques de la compagnie. À ce jour, la famille fondatrice conserve une participation majoritaire dans le groupe d'entreprises coté en Bourse.

____________________________ i EMD Serono. Monographie de produit Mavenclad (Cladribine). Novembre 2017. https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00042413.PDF ii EMD Serono. Monographie de produit Mavenclad (Cladribine). Novembre 2017. https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00042413.PDF iii Société canadienne de la SP. À propos de la SP. Qu'est-ce que la SP? Consulté le 27 novembre 2019. Accessible à https://scleroseenplaques.ca/a-propos-de-la-sp/quest-ce-que-la-sp iv MS International Federation. Atlas of MS. Consulté le 27 novembre 2019. Accessible à https://www.msif.org/about-us/who-we-are-and-what-we-do/advocacy/atlas/. v Société canadienne de la SP. À propos de la SP. Qu'est-ce que la SP. Consulté le 27 novembre 2019. Accessible https://scleroseenplaques.ca/a-propos-de-la-sp/quest-ce-que-la-sp vi Ibid. vii Société canadienne de la SP. À propos de la SP. Formes. Consulté le 27 mars 2019. Accessible à https://scleroseenplaques.ca/a-propos-de-la-sp/formes

SOURCE EMD Serono, Canada

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements, ou pour prévoir une entrevue, veuillez communiquer avec : Smita Devane-Bhan, Directrice associée des communications, EMD Serono Canada, 905.483.3860, smita.devane-bhan@emdserono.com ; Karl Helou, Weber Shandwick Canada, 514.447.8889, khelou@webershandwick.com