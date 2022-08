Embranchements : Faire participer tous les Canadiens au Mois de l'inspection des arbres

OTTAWA, ON , le 2 août 2022 /CNW/ - Tout au long du mois d'août, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) demande aux Canadiens de vérifier s'il y a des ravageurs envahissants dans leur propre jardin en l'honneur du Mois de l'inspection des arbres. Les arbres et les plantes sont essentiels au maintien de l'air pur, des espaces naturels, des parcs, des jardins et d'une économie saine au Canada. Cependant, certains insectes, maladies et autres organismes envahissants menacent la santé des arbres et des plantes du Canada.

Les espèces envahissantes sont le plus souvent introduites et répandues au Canada par l'activité humaine, comme le commerce et le mouvement du bois de chauffage ou de l'équipement extérieur. Par exemple, les ravageurs peuvent passer inaperçus dans le bois de chauffage, la terre et l'équipement de plein air (véhicules, remorques, équipement de camping, etc.). Les changements climatiques peuvent également contribuer à la propagation d'espèces envahissantes en modifiant les environnements de sorte que les ravageurs peuvent survivre là où ils ne le pouvaient pas auparavant.

Nous pouvons tous prendre des mesures pour être conscients des menaces et faire notre part pour protéger les arbres qui nous donnent de la nourriture, de l'ombre, de l'air et de l'eau propres, du bien-être et bien plus encore.

Grâce aux cartes de phytoravageurs envahissants et aux fiches de renseignements sur les phytoravageurs de l'ACIA, il est facile et simple de savoir où chercher et ce qu'il faut rechercher - et surtout, de savoir comment signaler les ravageurs préoccupants. Des applications comme iNaturalist sont également excellentes pour aider à identifier les ravageurs potentiels.

Vérifiez les parcs locaux, les jardins et même les arrière-cours et les véhicules à la recherche de tout ravageur indésirable. Communiquez avec l'ACIA si vous croyez avoir trouvé une plante envahissante, un insecte, une maladie, un escargot ou un autre phytoravageur étranger à la région. Cet été, n'oubliez pas que pour prévenir la propagation des ravageurs, Ne déplacez pas le bois de chauffage : Achetez et brûlez du bois de chauffage local ou traité à la chaleur (séché au four).

Le signalement par les citoyens est non seulement essentiel pour aider l'ACIA à identifier les ravageurs avant qu'ils ne se propagent, mais l'inspection des arbres est une tâche importante qui se trouve être aussi une activité amusante! Le Défi des héros de la santé des végétaux est ouvert à tous au Canada et propose des activités pour les jeunes. Mettez au défi vos amis, votre famille et vos voisins de sortir, de faire une promenade et d'inspecter leurs arbres. Partagez vos photos d'enfants inspectant des arbres sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #SeedlingScientist. Ensemble, nous pouvons protéger les espaces verts du Canada.

Citations

« La santé des arbres et des autres végétaux est essentielle à la qualité de notre environnement. Tout au long du mois d'août, j'invite les Canadiennes et Canadiens de tous âges à porter une attention particulière aux espaces verts qui nous entourent et à la vie qu'ils abritent. Être à l'affût des ravageurs protège nos forêts, notre agriculture et notre sécurité alimentaire. »

-- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'examen des arbres et de l'environnement local a un impact considérable sur la santé des arbres et des végétaux. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des citoyens scientifiques de tous les jours. Les découvertes et les rapports d'une seule personne pourraient être d'une grande aide pour la santé des arbres et des végétaux au Canada. »

- David Bailey, administrateur en chef de la protection des végétaux au Canada et directeur exécutif, Protection des végétaux et biosécurité, ACIA

Faits en bref

L'Agence canadienne d'inspection des aliments a désigné le mois d'août comme le Mois de l'inspection des arbres pour mobiliser les scientifiques de la communauté et aider à garder les arbres du Canada en bonne santé et exempts d'espèces envahissantes et de parasites.

l'inspection des arbres pour mobiliser les scientifiques de la communauté et aider à garder les arbres du en bonne santé et exempts d'espèces envahissantes et de parasites. Ce formulaire d'inspection des arbres du Centre de recherche sur les espèces envahissantes vous aidera à savoir ce qu'il faut rechercher lors de l'inspection des arbres.

Les petits gestes peuvent faire une grande différence. Aidez-nous à protéger les arbres en prenant les mesures suivantes :

Vous renseigner sur les insectes inhabituels, les plantes envahissantes ou les maladies des plantes et les signaler à l'ACIA par le biais du site inspection.gc.ca/especes-envahissantes, des médias sociaux ou d'applications comme iNaturalist.



Surveiller les arbres à la recherche de changements soudains ou inhabituels : évaluer l'arbre dans son ensemble, puis se concentrer sur des zones plus petites comme les racines, le tronc, les branches et les feuilles, en notant les prises d'insectes, les fissures et les tunnels sous l'écorce qui s'est détachée.



Acheter et brûler uniquement du bois de chauffage local ou traité à la chaleur pour réduire la propagation de l'agrile du frêne et d'autres ravageurs qui se cachent dans le bois de chauffage.



Vérifier les arbres, les campeurs, l'équipement et les articles entreposés à l'extérieur pour enlever les insectes et les masses d'œufs.



Enlever la terre des chaussures et de l'équipement avant de les emballer afin de ne pas déplacer les espèces envahissantes.



Encourager les enfants à devenir des héros de la santé des végétaux au moyen de livrets d'activités amusantes et interactives pour les jeunes.



S'assurer que les semences, les plantes, les produits végétaux (décoratifs ou destinés à la consommation) ou les organismes (par exemple, les insectes ou les escargots) que vous apportez au Canada ou que vous envoyez dans d'autres pays répondent aux exigences d'importation du pays de destination - l'ACIA peut aider, vérifier d'abord auprès de l'ACIA.

Liens associés

