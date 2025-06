La nouvelle station ouvre la voie au métro, Los Angeles accueillera le monde à la Coupe du monde de la FIFA 2026™, au Super Bowl LXI, aux Jeux olympiques et paralympiques de 2028

LOS ANGELES, 6 juin 2025 /CNW/ - La Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (Metro) a célébré l'ouverture officielle de la station LAX/Metro Transit Center par une cérémonie d'inauguration aujourd'hui. Metro est maintenant prêt à accueillir des amateurs du monde entier qui se rendront à Los Angeles pour des événements majeurs, comme la Coupe du monde de la FIFA 26MC, le Super Bowl LXI et les Jeux olympiques et paralympiques de 2028, qui changeront à jamais la façon dont les Angelenos, qui sont centrés sur la voiture, se rendent à LAX et en reviennent.

« L'attente est terminée, Los Angeles, a déclaré Janice Hahn, présidente du conseil d'administration de Metro et superviseure du comté de Los Angeles. Enfin, nous avons un train vers LAX. Et lorsque l'Automated People Mover ouvrira enfin ses portes, nous aurons vraiment un aéroport international qui reliera les gens de l'intérieur des terminaux au monde entier par l'entremise de Metro. »

L'ouverture officielle de cette station marque le huitième projet achevé dans le cadre de l'ambitieuse initiative Twenty-Eight by '28 de Metro, un plan complet visant à améliorer l'infrastructure de transport en commun de la région à temps pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2028. La station LAX/Metro Transit Center est prête à jouer un rôle crucial dans le mouvement des athlètes, des officiels et des spectateurs pendant ces événements mondiaux.

Le centre de transport de pointe incarne un concept de station ouverte à grande échelle. Avec des canopées volantes en continu guidant la vue des utilisateurs à travers de grands espaces ouverts, la station renforce l'accès intuitif à la signalisation et à la marche aux autobus et aux trains légers sur rail, ainsi qu'aux aéroports mondiaux de Los Angeles (LAWA) qui seront bientôt ouverts, aux déménageurs automatisés (APM).

« L'ouverture du centre de transport en commun LAX/Metro est une étape importante dans la façon dont nous préparons Los Angeles à accueillir le monde. « Il ne s'agit pas seulement d'amener les gens à l'aéroport et d'en revenir, mais aussi de bâtir une ville plus connectée, plus fiable et plus respectueuse du climat pour Angelenos et les millions de personnes qui la visiteront au cours des prochaines années, a déclaré la mairesse de Los Angeles, Karen Bass, et membre du conseil d'administration de la région métropolitaine.Je tiens à féliciter L.A. Metro pour cette réalisation et je me réjouis à l'idée de poursuivre son partenariat. »

Située au boulevard Aviation/96e rue, la station LAX/Metro Transit Center signifie que la ligne K est une connexion entièrement fonctionnelle dans le réseau de Metro. Reliant les lignes ferroviaires C et K de Metro, six lignes d'autobus métropolitaines et huit lignes d'autobus municipaux, dont Beach Cities, Big Blue Bus, Culver City Bus, GTrans, Torrance Transit et les navettes des aéroports mondiaux de Los Angeles (LAWA) pour se rendre aux terminaux et en revenir. Metro Micro desservira également cette station. En offrant une connexion directe au transport régional, la LAX/Metro Transit Center Station élargit les options pour les employés et les voyageurs de la région de l'aéroport et réduit le recours à des options plus coûteuses, comme les taxis, les covoiturages ou les véhicules privés.

« Non seulement LAX est l'un des aéroports les plus achalandés au monde, mais c'est aussi un important centre d'emploi pour Angelenos, en particulier pour les résidents du sud de Los Angeles, a déclaré Holly Mitchell, superviseure du comté de Los Angeles et membre du conseil d'administration de la région métropolitaine. « La station LAX/Metro Transit Center jouera un rôle important pour les visiteurs, les résidents et nos employés essentiels de la région de l'aéroport. »

La nouvelle station illustre pour Angelenos et le monde que le transport en commun est le secret pour contourner le trafic sur leur chemin vers et en provenance de LAX, et que Metro, avec l'un des programmes d'immobilisations les plus ambitieux aux États-Unis, est un moyen fiable et confortable de voyager dans le comté.

Dotée d'une place d'autobus, d'un centre de vélos et d'un centre de service à la clientèle, la station s'étend sur plus de 1 100 pieds du nord au sud. Avec la plateforme de train léger sur rail la plus large du système Metro, ses deux principaux niveaux offrent un point de connexion accueillant, pratique et sécurisé offrant aux usagers un accès à un large éventail de destinations dans l'ensemble du comté de Los Angeles. De plus, cette station est dotée d'une couverture de sécurité surveillée en tout temps par le personnel des opérations de sécurité.

Dans le cadre de l'engagement de Metro en faveur d'une planification urbaine durable, la station comprend également de nombreuses caractéristiques écologiques comme un éclairage écoénergétique, un aménagement paysager avec des plantes indigènes et des plans d'expansion supplémentaires pour répondre à la croissance future. Ce projet représente les efforts continus de Metro pour améliorer la mobilité régionale, soutenir les infrastructures vertes et préparer Los Angeles pour l'avenir.

Lorsque l'APM ouvrira ses portes et se connectera à Metro en 2026, Angelenos et les visiteurs bénéficieront d'une connexion plus directe et plus facile au réseau de transport en commun de Metro, avec un total de six arrêts : trois dans le terminal, un à la station du centre de transport en commun Metro/LAX, un au stationnement en classe économique et un au Consolidated Rent-A-Car Facility (ConRAC), situé directement en face du centre de transport en commun. Alors que les usagers attendent d'avoir accès à l'APM, LAWA fournira des navettes toutes les 10 minutes. L'horaire de la navette sera fondé sur les horaires d'exploitation des lignes de train léger sur rail C et K et des itinéraires d'autobus municipaux desservant la nouvelle gare, ce qui assurera des déplacements fluides à destination et en provenance de l'aéroport et contribuera à réduire la congestion routière autour de LAX.

« Depuis plus d'un demi-siècle, Angelenos rêve d'une liaison ferroviaire avec l'aéroport de LAX, et ce jour est enfin arrivé. « Notre station de centre de transport en commun LAX/Metro Transit Center améliore non seulement l'expérience de voyage pour des millions de visiteurs à Los Angeles, mais sert également d'élément clé de nos efforts continus pour bâtir un réseau de transport plus durable et plus efficace pour notre ville, a déclaré Stephanie Wiggins, cheffe de la direction de Metro.Nous avons hâte d'accueillir des millions d'Angelenos et de visiteurs au LAX/Metro Transit Center au cours des prochains mois et des prochaines années, et nous avons hâte d'avoir le dernier maillon de la chaîne : le People Mover de LAX. »

Cette station présente des œuvres d'art imposantes au centre de la station, de l'artiste natif de Los Angeles et de renommée internationale Glenn Kaino, La distance du soleil, qui accueille les visiteurs dans la capitale artistique et culturelle du pays. Commandée par Metro Art, la sculpture suspendue est composée d'une série de vaisseaux pour le voyage, réels et imaginés, rassemblés en une taille croissante pour créer un chemin en spirale vers le ciel au-dessus. Le travail est une méditation sur les ambitions collectives et l'espoir commun, agissant comme un pont vers l'avenir créé à partir des conceptions du passé.

Pour en savoir plus sur la station LAX/Metro Transit Center, visitez metro.net/projects/airport-metro-connector/ Pour en savoir plus sur Metro Art, visitez metro.net/art.

Citations supplémentaires

« La station de centre de transport en commun LAX/Metro, qui est attendue depuis longtemps, fournira une plaque tournante de transport cruciale qui reliera le réseau ferroviaire de Metro à LAX, le septième aéroport le plus achalandé au monde, a déclaré Fernando Dutra, membre du conseil de Whittier et premier vice-président du conseil d'administration de la région métropolitaine. « Nous sommes impatients d'accueillir des visiteurs du monde entier lors d'événements majeurs à venir et de leur offrir un transport en commun pratique, abordable et durable pour se rendre à LAX et en revenir. »

« L'ouverture de la station LAX/Metro Transit Center marque un moment de transformation pour Inglewood et la région métropolitaine de Los Angeles. « Non seulement cette installation de pointe améliore la connectivité à l'aéroport, mais elle sert également de catalyseur pour la croissance économique et la revitalisation urbaine, a déclaré James T. Butts, maire d'Inglewood et membre du conseil d'administration de la région métropolitaine.De nombreux membres de notre collectivité et de la région environnante travaillent chaque jour à LAX et peuvent maintenant se déplacer aujourd'hui grâce à des transports en commun de qualité. Cette connexion essentielle à LAX signifie une réduction de la congestion routière, une amélioration de la qualité de l'air et un meilleur accès aux possibilités. Cela témoigne de notre engagement à bâtir un avenir durable et inclusif pour tous les résidents. »

« L'ouverture aujourd'hui de la station LAX/Metro Transit Center est un témoignage des promesses qui ont été faites et qui sont tenues -- à Los Angeles et dans les quartiers environnants. « La valeur ajoutée est le lien entre les résidents et les possibilités économiques, les établissements d'enseignement et les services essentiels qui aideront à redéfinir la « dépendance au transport en commun » pour inclure ceux qui « choisissent » de « Go Metro », a déclaré Jacquelyn Dupont-Walker, deuxième vice-présidente du conseil d'administration du Grand Toronto.Merci à tous ceux qui peuvent et qui s'associeront à LA Metro pour réduire la congestion et améliorer la mobilité. « Ce projet est la preuve d'une vision transparente de la part des dirigeants dévoués du conseil d'administration de LA Metro, en partenariat avec la communauté qui nous a confié la tâche de soutenir tous les Angelenos. »

« L'ouverture de la station LAX Metro Transit Center marque une étape monumentale pour relier LAX et le monde à la grande région de Los Angeles, a déclaré John Ackerman, chef de la direction, Los Angeles World Airports. « Après quatre ans d'efforts soutenus de la part de Metro sous la direction de la chef de la direction, Stephanie Wiggins, ce projet est enfin terminé, offrant une plaque tournante de transport cruciale qui transformera la façon dont Angelenos et les voyageurs se rendent à l'aéroport et en reviennent par l'entremise du futur système automatisé de déplacement de personnes de LAX. LAWA est reconnaissante du partenariat de Metro pour faire progresser notre vision commune d'une ville plus connectée à Los Angeles. »

À propos de Metro

La Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (Metro) met en œuvre le programme d'infrastructure de transport le plus ambitieux des États-Unis et s'efforce d'améliorer considérablement la mobilité grâce à son plan Vision 2028. Metro est la principale agence de planification et de financement du transport pour le comté de Los Angeles et transporte près d'un million de passagers par jour sur quatre lignes de train léger sur rail et deux lignes de métro et 119 lignes d'autobus utilisant 2 000 autobus à faibles émissions.

Restez informé en suivant Metro sur La Source et El Pasajero à metro.net, facebook.com/losangelesmetro, x.com/metrolosangeles, x.com/metroLAalerts et instagram.com/metrolosangeles.

