Emballage CARTIER investit 600 000 $ dans son laboratoire d'innovation

Un laboratoire d'innovation unique en son genre Établi depuis 2011, il est le seul laboratoire d'innovation au pays qui permet d'analyser concrètement l'impact de l'entreposage, du transport et de la manutention de l'emballage des entreprises et, grâce à l'expertise de ses ingénieurs, de déterminer précisément le point d'optimisation de celui-ci. La somme investie s'ajoute aux capitaux injectés depuis sa fondation, totalisant la somme de 1,2 M$.

« Selon nos observations, des emballages non optimisés peuvent entraîner des pertes du chiffre d'affaires allant jusqu'à 10 % selon la taille de l'entreprise. Nous souhaitons, avec notre laboratoire d'innovation, les aider à identifier et implanter la meilleure solution d'emballage afin d'accroître leur productivité, réduire le suremballage et éliminer leurs risques de dommages », indique David Cartier, président d'Emballage CARTIER.

Recréer le parcours de transport complet

Cet investissement permet à Emballage CARTIER d'agrandir son laboratoire d'innovation et d'y ajouter de nouveaux équipements à la fine pointe, dont une table de compression dynamique, une chambre de conditionnement et des équipements d'emballage incluant une emballeuse automatique. S'ajoutant aux installations existantes, cette gamme complète d'équipements permet de recréer le parcours complet d'une marchandise et de déterminer le point d'optimisation de l'emballage de celle-ci. Ce processus, prenant en compte le produit à livrer, le moyen de transport utilisé et ses conditions, notamment la distance, l'état des routes et les impacts potentiels, est effectué selon les plus hautes normes de l'industrie ce qui lui a valu sa certification ISTA (International Safe Transit Association).

Identifier le juste point d'optimisation

Déterminer le point d'optimisation de l'emballage de marchandise permet aux entreprises de sauver des coûts, de réduire leur empreinte environnementale et d'éviter des pertes liées à la manutention et au transport. Lors d'un transport routier, un colis est exposé à 25 points de contact en moyenne, incluant près de 17 chutes. Une marchandise voyageant en transport ferroviaire peut recevoir un impact jusqu'à 50 fois le poids du produit en raison de l'accélération ou de la décélération.Ces risques de bris s'ajoutent aux conséquences potentiellement néfastes des dommages de marchandise sur les relations d'affaires.

Selon de récentes données de Statistique Canada1, les ventes du commerce électronique ont presque doublé comparativement à l'année dernière en raison de la pandémie. Les entreprises québécoises ont répondu à la demande, alors que plus du double vendent désormais en ligne2. « C'est encourageant de voir que les entreprises saisissent cette opportunité. Néanmoins, on observe que certaines d'entre elles tendent à adopter des solutions d'emballage inadéquates par manque de temps, de ressources ou de connaissances. Cela peut occasionner un impact important sur leur réputation, mais encore plus important sur notre environnement », ajoute Jocelyn Legault, directeur des services techniques chez Emballage CARTIER. Afin d'utiliser intelligemment l'espace de livraison disponible et limiter le nombre de déplacements, d'éviter les bris et de réduire leur empreinte écologique, les entreprises ont tout intérêt à investir dès maintenant dans leur emballage de transport.

Pour visiter le laboratoire d'innovation d'Emballage CARTIER, visionnez cette capsule vidéo 360 : https://360.emballagecartier.com/

À propos d'Emballage CARTIER

Fondée en 1980 à Saint-Césaire, CARTIER exerce ses activités d'optimisation d'emballage dans quatre champs d'expertise complémentaires : son laboratoire d'essai certifié ISTA, son offre d'équipements d'emballage, son service technique spécialisé et ses gammes de produits. Son approche intégrée permet d'améliorer la productivité, la rentabilité et la compétitivité des entreprises, au Québec et dans l'est de l'Amérique du Nord.

SOURCE CARTIER

Renseignements: Rébecca Hébert, (514) 562-8406, [email protected]

Liens connexes

https://www.emballagecartier.com