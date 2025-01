Émanations et craintes pour la santé du personnel - Le Parti Québécois réclame des actions immédiates à l'hôpital de Drummondville

QUÉBEC, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière de Santé et services sociaux du Parti Québécois, Joël Arseneau, dénonce le laxisme quant aux enjeux de santé, laboratoire de pathologie de l'hôpital Sainte-Croix. « Le CIUSSS, et donc le gouvernement, doit prendre ses responsabilités, faire la lumière sur ce qui s'est produit dans ce laboratoire et régler sans délai la situation », s'insurge le député péquiste.

EN BREF

Le Parti Québécois dénonce le laxisme quant aux risques à la santé du personnel causés par la table de macroscopie du laboratoire de pathologie;

Il réclame le remplacement immédiat des équipements défectueux;

Le Parti Québécois demande au gouvernement un examen exhaustif de la situation dans les laboratoires de tous les établissements au Québec.

C'est une autre douche froide pour le personnel du vétuste hôpital Sainte-Croix de Drummondville, alors qu'on a appris vendredi dernier que la table de macroscopie utilisée depuis 2014 pour l'analyse de tissus humains n'a jamais été certifiée. Trois tests ont été effectués en janvier 2023, en mars 2024 puis un en novembre 2024 qui ont tous démontré que la table ne répondait pas aux normes sur la qualité de l'air, dépassant parfois largement le seuil maximal recommandé.

« J'ai rencontré les représentants syndicaux des travailleurs touchés vendredi afin de mieux comprendre la situation. Les employés sont très inquiets pour leur santé, certains sont sous le choc même, et avec raison. Le gouvernement doit prendre la situation au sérieux et intervenir immédiatement pour rassurer les travailleurs et travailleuses, leur apporter un soutien et remplacer les équipements défectueux », demande Joël Arseneau.

Les travailleurs estiment que les mesures de protection de la santé et de sécurité au travail ont été déficientes. Ils réclament plus de transparence, des actions immédiates et un soutien psychologique adéquat aux employés qui le réclament. « Je demande au gouvernement un plan d'action rapide pour l'hôpital Sainte-Croix et de brosser un portrait complet de la situation comme pour les laboratoires de tous les établissements du Québec afin de s'assurer qu'il s'agit d'un cas isolé et que les autres travailleurs et travailleuses de laboratoire soient en sécurité », réclame le porte-parole en Santé.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]