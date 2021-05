Elongate a également contribué à recueillir plus de 2 300 000 dollars pour des organisations comme Children International, Action contre la faim, The Ocean Cleanup, Big Green, Human Relief Foundation, Color The Spectrum avec Mark Rober et Give India, et ce en moins de deux mois après le lancement de ses opérations. Récemment, Elongate a fait un don de 150 000 dollars à EB Research Partnership (EBRP), la plus grande organisation mondiale dédiée au financement de la recherche pour traiter et guérir l'épidermolyse bulleuse congénitale (EB). Grâce à ses travaux, EB Research Partnership est sur le point de trouver un remède à la maladie et de mettre au point une méthodologie pour guérir des millions de personnes qui souffrent d'autres maladies rares.

Dans le cadre d'un événement caritatif qui aura lieu le 24 mai 2021, Kimbal Musk se joindra à Elongate en direct sur Twitch pour discuter du travail incroyable qu'accomplissent Big Green et Million Gardens Movement pour fournir une formation en jardinage et des ressources de jardinage aux collectivités mal desservies de l'Amérique du Nord. Elongate a fait don de 400 000 dollars américains à Big Green, un organisme sans but lucratif fondé par Kimbal Musk en 2011 afin de s'attaquer aux disparités en matière de santé liées à l'alimentation et de créer des lieux sains où les enfants peuvent apprendre et grandir. Cette année, Big Green a lancé le Million Gardens Movement conjointement avec la publication en ligne Modern Farmer. L'objectif est de créer un mouvement social de jardinage et de libérer son plein potentiel pour lutter contre la faim, soutenir la lutte contre les changements climatiques et accroître la résilience.

Elongate se prépare également à lancer le premier échange au monde axé sur les organismes de bienfaisance, le portefeuille à incidence caritative Elongate, des campagnes de jetons non fongibles (NFT) et d'autres innovations cryptographiques passionnantes d'ici au deuxième trimestre de 2021. L'équipe est sur le point de lancer le nouveau site Web Elongate, de déployer les NFT et d'intégrer les marchandises qui seront lancées la semaine prochaine. Quatre-vingts pour cent des produits de la vente seront remis à des organismes de bienfaisance. La date de lancement prévue d'Elongate pour ces nouveaux ajouts est le 27 mai 2021. Voici la déclaration de Brian Lobeda, chef des produits chez Elongate, qui fait part de son enthousiasme à la collectivité : « Notre équipe des produits est vraiment ravie de terminer et de révéler notre site Web remanié, nos pages de commercialisation et nos jetons non fongibles. L'expansion de l'écosystème d'Elongate se poursuivra au fil du temps, et le lancement de ces projets au début de notre parcours nous donne l'occasion de partager la vision bien claire qui nous anime avec notre collectivité. »

Pour en savoir plus sur les activités de bienfaisance d'Elongate, visitez nos comptes Twitter et Instagram pour obtenir des mises à jour constantes. Nous vous invitons également à suivre la diffusion en direct de notre événement de bienfaisance hebdomadaire sur Twitch tous les dimanches, à midi (HE).

À l'heure actuelle, la communauté d'Elongate est composée de plus de 450 000 porteurs, et son nombre total d'abonnés dépasse les 300 000 dans l'ensemble de ses plateformes et de ses canaux. Pour en savoir plus sur Elongate, visitez https://www.elongate.cc/

