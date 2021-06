ELONGATE, le plus important jeton de cryptomonnaie de bienfaisance au monde, annonce un don à la National Kidney Foundation et ses projets à venir

ELONGATE a également annoncé plusieurs projets passionnants à venir, comme le lancement d'un nouveau site Web, de produits dérivés, d'un échange, d'une application et de jetons non fongibles (NFT). Dans le respect de l'écosystème et de la mission du jeton, 80 % du produit sera versé à des organismes de bienfaisance. ELONGATE dispose d'un écosystème bien structuré qui lui permet non seulement de faire des dons importants à des organismes de bienfaisance, mais également de récompenser ses porteurs en leur versant un pourcentage sur chaque transaction effectuée. Chaque fois qu'un achat ou une vente est effectué, tous les porteurs actuels reçoivent une partie des frais de la transaction. Cette économie des jetons (« tokenomie ») est un point fort de l'écosystème d'ELONGATE.

ELONGATE a également laissé entendre que le mois de juin sera un mois important, consacré à sa communauté. Le chef de la direction du marketing pour le jeton, Gene Rhode, se joindra à la diffusion hebdomadaire en direct le dimanche 6 juin, de 12 h à 13 h, pour une séance « Demandez-moi ce que vous voulez » ouverte sur Twitch . Toute la communauté attend avec impatience cette apparition pour découvrir ce que signifie tout le bruit entourant le 7 juin, puisqu'une annonce-mystère a été publiée sur les médias sociaux. Dans un message sur Twitter , Gene Rhode aurait déclaré : « De grandes choses nous attendent. Nous envoyons tout notre amour à notre communauté qui a fait de notre parcours jusqu'à maintenant une merveilleuse aventure! Plus vaste. Plus ambitieux. À l'échelle internationale. »

Pour en savoir plus sur les activités de bienfaisance d'ELONGATE, visitez nos comptes Twitter et Instagram afin d'obtenir des mises à jour constantes. Nous vous invitons également à suivre notre diffusion en direct hebdomadaire sur Twitch tous les dimanches, à midi (HE).

À l'heure actuelle, la communauté d'ELONGATE est composée de plus de 465 000 porteurs, et son nombre total d'abonnés dépasse les 320 000 dans l'ensemble de ses plateformes et de ses canaux. Pour en savoir plus sur ELONGATE, visitez https://www.elongate.cc/ .

Personne-ressource pour les médias :

Gene Rhode Fuensalida Pantig

[email protected]

Twitter : @GeneRhode

Chef de la direction du marketing

ELONGATE

