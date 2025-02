CLEVELAND, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Elliott Investment Management L.P. (Elliott), Clayton, Dubilier & Rice (CD&R), et American Greetings Corporation ont annoncé aujourd'hui la conclusion réussie de la transaction précédemment annoncée dans le cadre de laquelle Elliott a acquis une participation majoritaire dans American Greetings, un leader mondial dans le marché des célébrations de grande envergure et durable.

American_Greetings Elliott Investment Management Logo

Reconnaissant les possibilités extraordinaires qui s'offrent à nous, CD&R et la famille Weiss, les descendants de Jacob Sapirstein, qui a fondé l'entreprise en 1906, conserveront une participation minoritaire importante dans American Greetings.

L'acquisition, annoncée le 20 décembre 2024, a maintenant satisfait à toutes les conditions d'approbation réglementaire et de clôture.

Joe Arcuri, chef de la direction d'American Greetings, a déclaré : « C'est une période passionnante pour American Greetings. Elliott partage notre vision de la croissance et de l'innovation, et ensemble, nous tirerons parti de nos forces combinées pour créer de plus grandes possibilités de stimuler la croissance qui profiteront à tous nos intervenants, y compris nos consommateurs, nos clients et nos associés partout dans le monde. »

« Nous sommes impatients de nous associer à l'équipe de direction de Greetings aux États-Unis, à CD&R et à la famille Weiss, et d'utiliser notre expérience dans le secteur et à l'échelle internationale pour soutenir la prochaine phase de la croissance de l'entreprise, a déclaré Paul Best, directeur général principal et chef du capital-investissement européen chez Elliott.

American Greetings est un créateur, un fabricant et un distributeur de produits de célébration physiques et numériques dans le monde entier avec des marques emblématiques, dont American Greetings, Papyrus et Carlton Cards. Son entreprise numérique est un important fournisseur de messages d'accueil numériques et de contenu Celebrations de qualité supérieure au moyen de plateformes technologiques et d'applications exclusives, avec des marques numériques populaires, dont American Greetings, Blue Mountain, Jacquie Lawson, SmashUps™ et Creatacard™.

Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Conseillers

Elliott a obtenu un financement engagé de Barclays, d'UBS Investment Bank et de BofA Securities. Davis, Polk & Wardwell a agi à titre de conseiller juridique, et UBS Investment Bank a agi à titre de conseiller financier auprès d'Elliott dans le cadre de la transaction. Debevoise & Plimpton LLP a agi à titre de conseiller juridique, tandis que Centerview Partners et BofA Securities ont agi à titre de conseillers financiers auprès d'American Greetings.

À propos de American Greetings

American Greetings est un leader mondial dans le marché des célébrations, vaste et durable. L'entreprise aide les gens à célébrer les Fêtes, les uns les autres, et tous les moments spéciaux de la vie, en personne et en ligne, guidés par la mission de « faire du monde un endroit plus réfléchi et bienveillant chaque jour. » American Greetings offre des produits partout et de la façon dont les gens veulent les acheter - en ligne, en magasin ou en magasin. Les célébrations ont lieu tout au long de l'année, animées par les fêtes traditionnelles, les moments marquants comme les mariages, les réceptions de bébé et les remises de diplôme, ainsi que les événements quotidiens récurrents comme les anniversaires de naissance. Les marques de l'entreprise comprennent American Greetings, Papyrus, Carlton Cards et Recycled Paper Greetings. Son unité commerciale numérique, AG Interactive, est un important fournisseur de messages d'accueil numériques et de contenu de qualité supérieure pour les célébrations grâce à des plateformes technologiques et à des applications exclusives. Ses marques numériques populaires comprennent American Greetings, Blue Mountain, Jacquie Lawson, SmashUps™ et Creatacard™. Pour en savoir plus, visitez le site corporate.americangreetings.com et suivez-nous @AmericanGreetings sur Facebook et @amgreetings sur Instagram.

À propos d'Elliott

Elliott Investment Management L.P. (avec ses sociétés affiliées, Elliott) gère environ 69,7 milliards de dollars d'actifs au 30 juin 2024. Fondé en 1977, il s'agit de l'un des fonds les plus anciens sous gestion continue. Les investisseurs des fonds Elliott comprennent les régimes de retraite, les fonds souverains, les fonds de dotation, les fondations, les fonds de fonds, les particuliers et les familles à valeur nette élevée et les employés de l'entreprise.

À propos de Clayton, Dubilier & Rice

Fondée en 1978, Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) est une société d'investissement privée de premier plan dont la stratégie consiste à générer de solides rendements de placement en bâtissant des entreprises plus robustes et plus durables grâce à la combinaison d'une expérience d'investissement qualifiée et de capacités d'exploitation approfondies. En partenariat avec les équipes de gestion des sociétés de son portefeuille, CD&R adopte une vision à long terme de la création de valeur et met l'accent sur l'intendance positive et l'impact. L'entreprise investit dans des entreprises qui couvrent un large éventail d'industries, y compris les marchés finaux de l'industrie, des soins de santé, de la consommation, de la technologie et des services financiers. CD&R est une entreprise privée appartenant à ses partenaires et a des bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus, visitez www.cdr.com et suivez les activités de l'entreprise sur LinkedIn et @CDRBuilds sur X/Twitter.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1165244/5146463/American_Greetings.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2585650/5146464/Elliott.jpg

SOURCE American Greetings Corporation

PERSONNE-RESSOURCE : Tina Chapman, (440) 454 2455 / (216) 410 4025, [email protected]; Personne-ressource pour les médias pour Elliott : Alice Best, +44 203 009 1715, [email protected]; Personne-ressource pour les médias pour CD&R : Jon Selib, (212) 407 5200, [email protected]