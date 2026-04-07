Cette technologie en instance de brevet prévient les violations de données, les comportements non autorisés de l'IA et la dérive d'invite.

SAINT-LOUIS, 7 avril 2026 /CNW/ - Ellavox annonce aujourd'hui Elacity Control Plane (ECP), une plateforme en instance de brevet qui sécurise, régit et audite les systèmes d'IA. Alors que les entreprises ont investi massivement dans l'IA, une nouvelle réalité s'est imposée : les systèmes d'IA ont besoin de niveaux élevés de sécurité, de gouvernance et de contrôle, qui font cruellement défaut aujourd'hui.

« Alors qu'Ellavox comptait près de 1 000 agents d'IA en production, nous avons réalisé que nous avions besoin d'un plan de contrôle performant pour gouverner avec précision comment l'IA se comporte réellement, tout comme nous avions besoin du plan de contrôle de Terraform pour gérer les déploiements infonuagiques », déclare Sean Alsup, chef de la direction d'Ellavox. « Nous avons initialement construit ECP pour nous-mêmes, mais après les graves incidents d'IA chez McKinsey et Alibaba, nous avons décidé de proposer ECP à l'ensemble de l'industrie », poursuit-il.

L'IA non gouvernée atteint un point de rupture

Un agent d'IA autonome de la société de sécurité CodeWall AI est récemment entré dans une plateforme interne d'IA de McKinsey appelée Lilli en moins de deux heures, exposant 46 millions d'interactions d'IA, 728 000 fichiers, 57 000 comptes d'utilisateurs et, plus important encore, obtenant un accès en écriture aux invites du système contrôlant le comportement de l'IA.

Chez une société affiliée d'Alibaba, un agent d'IA appelé ROME s'est livré à des opérations non autorisées de minage de cryptomonnaies et de tunnelage de réseau secret sans instruction humaine, détournant des ressources, gonflant les coûts et posant des risques juridiques et d'atteinte à la réputation potentiellement graves.

Ces deux incidents ont révélé des lacunes importantes en matière de sécurité, de gouvernance et de contrôle.

Comment ECP aurait évité ces deux incidents

ECP fonctionnent comme une couche entre les applications d'IA d'une entreprise et les modèles d'IA auxquels elle a accès. La plateforme permet de contrôler l'ensemble du cycle de vie du déploiement d'un agent d'IA grâce à :

des artéfacts et des registres d'invites immuables et versionnés : les invites deviennent des artéfacts versionnés, verrouillés et gérés par cryptographie stockés dans des registres centralisés, avec un historique complet des versions, des flux de travail de gestion du changement et la capacité de promouvoir ou de rétablir les versions d'invites dans les environnements sans redéploiement.





les invites deviennent des artéfacts versionnés, verrouillés et gérés par cryptographie stockés dans des registres centralisés, avec un historique complet des versions, des flux de travail de gestion du changement et la capacité de promouvoir ou de rétablir les versions d'invites dans les environnements sans redéploiement. une application de la politique : permet aux utilisateurs de définir et d'appliquer des règles régissant le comportement des agents au moment de l'exécution : les politiques de contenu, les contraintes de sortie, les règles de routage des modèles et les contrôles d'accès qui sont appliqués de façon uniforme à chaque appel d'agent d'IA.





permet aux utilisateurs de définir et d'appliquer des règles régissant le comportement des agents au moment de l'exécution : les politiques de contenu, les contraintes de sortie, les règles de routage des modèles et les contrôles d'accès qui sont appliqués de façon uniforme à chaque appel d'agent d'IA. un contrôle de l'accès aux outils : permet un contrôle granulaire fondé sur les rôles pour déterminer quels agents peuvent invoquer quels outils, API et services externes, avec la capacité d'approuver, de restreindre ou de vérifier l'utilisation des outils en temps réel.





permet un contrôle granulaire fondé sur les rôles pour déterminer quels agents peuvent invoquer quels outils, API et services externes, avec la capacité d'approuver, de restreindre ou de vérifier l'utilisation des outils en temps réel. une gouvernance de l'exécution : offre une observabilité au niveau de l'étendue dans chaque interaction avec les agents, y compris l'évaluation de type LLM en tant que juge, la détection statistique de la dérive et l'analyse distributionnelle pour que les équipes sachent quand le comportement change avant que les utilisateurs ne le fassent.





offre une observabilité au niveau de l'étendue dans chaque interaction avec les agents, y compris l'évaluation de type LLM en tant que juge, la détection statistique de la dérive et l'analyse distributionnelle pour que les équipes sachent quand le comportement change avant que les utilisateurs ne le fassent. la vérifiabilité et la conformité : fournit des pistes d'audit complètes et immuables pour chaque invite, décision stratégique et appel d'outils, ce qui donne aux équipes de conformité, de services juridiques et de sécurité la visibilité dont elles ont besoin pour exploiter les systèmes d'IA de façon responsable.

Disponibilité

Elacity Control Plane (ECP) est disponible dès maintenant pour les développeurs, les fournisseurs de services et les entreprises sur www.elacity.ai

À propos d'Ellavox AI

Ellavox AI (www.ellavox.ai) est un fournisseur d'outils d'IA et d'agents vocaux pour la logistique, les appartements résidentiels et le service à la clientèle.

Personne-ressource pour les médias

Rich Waidmann

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SOURCE Ellavox AI