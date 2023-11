Le bureau de l'Ontario représente la première étape des efforts déployés par Elite Rewards pour prendre de l'expansion à l'échelle internationale

ST. PETERSBURG, Floride, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Elite Rewards, une entreprise de marketing de motivation de premier plan ayant son siège social à St. Petersburg, en Floride, annonce son expansion sur le marché canadien avec l'établissement d'un nouveau bureau situé au 1881, avenue Steeles O., bureau 406, North York, en Ontario.

Elite Rewards offrira aux détaillants canadiens l'accès à des cartes de récompense prépayées et à d'autres programmes promotionnels ayant fait leurs preuves et conçus pour accroître l'achalandage en magasin, favoriser les conversions et, en fin de compte, augmenter les ventes.

« L'objectif est de présenter aux détaillants canadiens les programmes fructueux que nous avons mis en œuvre avec d'importants clients aux États-Unis, notamment Ashley Furniture, City Furniture, DSG, HOM Furniture, Jerome's, Raymour & Flanigan, Serta Simmons, Tempur-Sealy et bien d'autres, a déclaré Tom Coffeen, vice-président des ventes, Elite Rewards. Nous sommes très heureux de faire la même chose pour les détaillants au Canada, nous avons déjà commencé à travailler avec un titulaire de licence d'Ashley, TDG (The Dufresne Group). »

Cette expansion est dans la foulée de la croissance d'Elite Rewards des cinq dernières années, en étendant son rayon d'action de Tampa à New York et aussi loin à l'ouest que la Californie. Le nouveau bureau permettra à Elite d'offrir son service de conciergerie à la communauté d'affaires locale.

« Nous avons fait un premier pas dans le plan d'Elite Rewards pour prendre de l'expansion dans le monde des affaires à l'échelle mondiale, a déclaré M. Coffeen. Nous croyons que les marchés canadiens de la vente au détail, en particulier les marchés des meubles, des biens ménagers et de l'automobile, profiteront grandement des programmes que nous avons mis en œuvre avec succès avec des partenaires partout aux États-Unis. »

Elite Rewards, une agence de marketing de motivation innovante, se spécialise dans l'offre d'incitatifs qui ont un impact positif sur le comportement, que ce soit en milieu de travail ou sur le marché. L'équipe compte plus de 25 ans d'expérience dans la mise en œuvre de programmes réussis dans divers marchés verticaux, notamment les meubles, les matelas, l'automobile, les soins de santé et les technologies financières.

Pour en savoir plus sur Elite Rewards, visitez www.eliterewards.biz ou communiquez avec J.B. Siegel, personne-ressource pour les médias à [email protected] , tél. : 727 543-8100.

