AKRON, Ohio, 7 juillet 2021 /CNW/ - Solable, S.A.S., dont le siège social est situé à Lambesc, en France, est heureuse d'annoncer la nomination de Natural Sustenance™, Inc. à titre de distributeur nord-américain exclusif des purificateurs d'eau LaVie de Solable.

La technologie brevetée de purification de l'eau UV-A a un impact positif sur l'environnement. L'une des principales caractéristiques des purificateurs d'eau sans filtre LaVie est leur portabilité - ils peuvent être utilisés n'importe où.

Purifiez votre eau en seulement 15 minutes – sans générer de déchets! Le purificateur est rentabilisé en quelques mois. Consommez de l’eau en toute confiance! L’écoresponsabilité sans sacrifice – Éliminer les déchets de plastique à usage unique grâce à un produit de luxe

Comment ça fonctionne?

Offerts avec une bouteille réutilisable en verre borosilicate, les purificateurs LaVie fournissent une solution de rechange efficace au plastique à usage unique en aussi peu que 15 minutes.

La technologie brevetée fait appel à la photolyse du chlore par rayonnement UV-A, qui provoque une réaction d'oxydation complexe et entièrement naturelle qui purifie l'eau.

Ce traitement permet l'abattement du chlore et de ses dérivés, ce qui élimine les polluants organiques comme les pesticides et les traces de produits pharmaceutiques. Les oligoéléments, dont le calcium, sont préservés. On obtient une eau pure et inodore.

« L'équipe de Natural Sustenance a hâte de présenter aux Nord-Américains cette technologie qui sert de solution de rechange durable à l'eau douteuse du robinet, a déclaré Catlin Nalley, directrice du marketing chez Natural Sustenance. Ce produit novateur aide les consommateurs à éliminer les bouteilles d'eau en plastique à usage unique, qui constituent une grande source de préoccupation environnementale, tout en améliorant leur expérience de consommation d'eau. »

« Solable est très enthousiasmée par cette ouverture du marché nord-américain et travaillera avec Natural Sustenance pour rendre le lancement de LaVie percutant. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous augmenterons la consommation d'eau potable du robinet », a affirmé Pascal Nuti, cofondateur et chef de l'innovation de Solable, S.A.S. Les ventes des purificateurs d'eau LaVie en Europe ont permis d'éviter l'utilisation d'environ 8 000 000 de bouteilles en plastique - l'impact sur la pollution par les plastiques aux États-Unis et au Canada est donc énorme.

Cet été, réfléchissez-y à deux fois avant d'apporter des bouteilles d'eau en plastique à votre destination de vacances. Utilisez plutôt un purificateur d'eau LaVie pour vous assurer d'avoir accès à de l'eau saine à tout moment, et en tout lieu.

À propos de Solable™

Solable, S.A.S , est une entreprise française innovante qui a créé et breveté la technologie LaVie. Depuis son lancement, LaVie a remporté un prix de l'innovation pour son procédé écodurable de traitement de l'eau au CES de Las Vegas en 2018. Plus de 20 000 foyers en Europe comptent un purificateur d'eau LaVie.

À propos de Natural Sustenance™

Natural Sustenance, Inc., est une entreprise établie en Ohio qui représente des fabricants de technologies perturbatrices transformant les comportements des consommateurs envers la planète et leur perception à l'égard de celle-ci. Son équipe vise à offrir des produits écologiques qui tiennent compte des répercussions à plus long terme. C'est ce qu'elle appelle « l'écoresponsabilité sans sacrifice ».

