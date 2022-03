Élimination de la discrimination raciale - Le CAALT appelle, de nouveau, à la mobilisation autour du Défi 100 tours sans discrimination

LA TUQUE, QC , le 11 mars 2022 /CNW/ - En marge de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, le Centre d'amitié autochtone de La Tuque (CAALT) lance la troisième édition du Défi 100 tours sans discrimination et invite l'ensemble des populations à se rendre au lac Saint-Louis à La Tuque entre le 19 et le 21 mars afin de participer à une marche collective, dédiée à la réconciliation et aux rapprochements des peuples.

« Le Défi 100 tours sans discrimination répond a cette priorité du Centre d'amitié. […]C'est impossible pour une seule personne de réaliser 2064 kilomètres à pied en 3 jours, c'est ensemble que nous pourrons surpasser ce défi. C'est le même message que nous lançons lorsque nous parlons de réconciliation et d'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, mettre de l'avant des initiatives pour rapprocher les peuples et se rassembler est un excellent moyen de démontrer une solidarité à la cause. », a affirmé Laurianne Petiquay, directrice générale du CAALT.

Le Conseil des Atikamekw de Wemotaci appuie la présentation du Défi 100 tours et à cet effet, le Chef François Neashit mentionne que « cette activité organisée par le CAALT constitue un pas important vers la réconciliation entre les membres des Premières Nations et les Québécois. Il s'agit d'une action concrète et rassembleuse, qui aide véritablement à enrayer la discrimination et le racisme. Le CAW est fier d'y contribuer pour ces raisons. »

« La lutte pour l'élimination de la discrimination raciale est un travail de tous les jours et passe avant tout par la reconnaissance des injustices et des préjugés dont les membres des Premières Nations sont trop souvent confrontés. Le Défi 100 tours sans discrimination est une belle initiative permettant de démonter qu'ensemble, il est possible de mettre un terme au racisme et à toutes les formes de discrimination raciale, un pas à la fois. Soyons solidaire et poursuivons cette mobilisation pour la cause, pour l'égalité entre toutes les personnes. », a mentionné Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw.

« Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de discrimination raciale, j'invite toute la population latuquoise à participer au Défi 100 tours sans discrimination organisé par le Centre d'amitié autochtone de La Tuque (CAALT) qui aura lieu au lac Saint-Louis du 19 au 21 mars prochain. La participation de Ville de La Tuque à cette activité est l'occasion de démontrer notre solidarité envers les peuples autochtones et d'appuyer la cause afin de mettre fin à toutes formes de discrimination raciale. », a affirmé Luc Martel, Maire de La Tuque.

Avec une zone d'activités familiale, des cérémonies traditionnelles autochtones, une marche illuminée, de l'animation en soirée et bien plus encore. La 3e édition du Défi 100 tours sans discrimination saura plaire à tous sans équivoque ! La programmation se clôturera le lundi 21 mars avec une cérémonie de fermeture animée par le groupe de femme Otapi. Celles-ci ont fait partie intégrale de l'organisation et la réalisation de l'évènement à travers le projet d'insertion socioprofessionnelle, Otapi, du CAALT.

Dans un sondage réalisé au Québec en décembre 2018 sur l' accès aux services publics des autochtones en milieu urbain , 57 % des répondants déclaraient avoir été victimes de racisme, sous une forme ou une autre, au sein des services publics. Selon le CAALT, tant que les expériences de stigmatisation, de discrimination et d'exclusion seront tolérées au sein des institutions, il sera difficile d'espérer une baisse durable du racisme au sein de la société.

Alors que la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale est célébrée en 2022 sous le thème « Ensemble pour les Nations », le CAALT rappelle que les discriminations raciales ont tendance à augmenter pendant les périodes troubles et incertaines et invite la population et les représentants gouvernementaux à rester particulièrement attentifs pendant la durée de cette ère d'instabilité internationale.

Pour voir la programmation de l'évènement et pour s'inscrire au Défi 100 tours sans discrimination : 100tours.ca

Bien que l'évènement se déroulera à l'extérieur, le CAALT s'assurera des conditions nécessaires à la sécurité sanitaire des participants.

À PROPOS DU CAALT

Le Centre d'amitié autochtone de La Tuque (CAALT) est un carrefour de services urbains, un milieu de vie et un ancrage culturel pour les autochtones. Il contribue activement au développement social, communautaire, économique et culturel de leur collectivité, par des stratégies innovatrices et proactives. Il est un incubateur d'importantes initiatives et de nombreux partenariats dans le but de répondre aux divers besoins des autochtones qui se retrouvent en ville.

À PROPOS DU PROJET OTAPI

Otapi est une initiative d'une durée de deux ans et vise une reprise de pouvoir collective et individuelle par la mobilisation de femmes autochtones présentant des facteurs de vulnérabilité par le biais de leur mobilisation au sein d'un groupe culturel. À travers cet incubateur culturel, dont elles sont responsables, ces femmes sont amenées à créer un projet de vie collectif et individuel afin de reprendre du pouvoir en tant que communauté, de devenir des leaders positifs et des citoyens participatifs. Elles ont participé à différents ateliers afin de développer leurs compétences dans plusieurs domaines. Le groupe de femmes à planifier et organiser la majeure partie de l'évènement.

SOURCE Centre d'Amitié Autochtone La Tuque Inc

Renseignements: Centre d'amitié autochtone de La Tuque, Dana Bouchard-Wimpory/819 523-0204/[email protected]