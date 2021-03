Élimination de la discrimination raciale - Le CAALT appelle à la mobilisation autour du Défi 100 tours sans discrimination

LA TUQUE, QC, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - En marge de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, le Centre d'amitié autochtone de La Tuque (CAALT) lance la seconde édition du Défi 100 tours sans discrimination et invite la population à se rendre au Lac Saint-Louis à La Tuque entre le 19 et le 21 mars afin de participer à une marche collective, dédiée à plus d'équité et plus de progrès.

Le Défi 100 tours sans discrimination s'inscrit dans la foulée des initiatives du CAALT pour la valorisation des cultures autochtones et le rapprochement des peuples dans une perspective de guérison et de réconciliation. Ponctuée par des ateliers en ligne et la célébration de l'équinoxe de printemps, la programmation se clôturera le dimanche 21 mars avec le dévoilement de l'œuvre collective Otehina (cœur), une sculpture réalisée par les artistes Jacques Newashish, Cyndie Lemay et Claude Des Rosiers.

« La lutte contre la discrimination raciale reste une lutte quotidienne, elle concerne tout le monde et tous les milieux », a mentionné Laurianne Petiquay, directrice générale du CAALT. « Entre les principes d'équité inscrits dans les lois et ce qui est vécu par les autochtones, il y a encore une zone grise, faite d'ignorance et d'indifférence, et dans laquelle peuvent s'ancrer les inégalités et mener à des drames ».

Dans un sondage réalisé au Québec en décembre 2018 sur l'accès aux services publics des autochtones en milieu urbain, 57 % des répondants déclaraient avoir été victimes de racisme, sous une forme ou une autre, au sein des services publics. Selon le CAALT, tant que les expériences de stigmatisation, de discrimination et d'exclusion seront tolérées au sein des institutions, il sera difficile d'espérer une baisse durable du racisme au sein de la société.

Alors que la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale est célébrée en 2021 sous le thème « Les jeunes se lèvent contre le racisme », le CAALT rappelle que les jeunes générations autochtones vivent les résonances d'un État depuis longtemps discriminant vis-à-vis de leurs parents, de leur communauté et de leur peuple. « Toute nouvelle expérience de racisme est une blessure qui se perpétue », a simplement ajouté Mme Petiquay.

Le CAALT souligne également que les discriminations raciales ont tendance à augmenter pendant les périodes troubles et incertaines et invite la population et les représentants gouvernementaux à rester particulièrement attentifs pendant la durée de la crise pandémique.

Pour voir la programmation de l'évènement et pour s'inscrire au Défi 100 tours sans discrimination : 100tours.ca

Bien que l'évènement se déroulera à l'extérieur, le CAALT s'assurera des conditions nécessaires à la sécurité sanitaire des participants.

À PROPOS DU CAALT

Le Centre d'amitié autochtone de La Tuque (CAALT) est un carrefour de services urbains, un milieu de vie et un ancrage culturel pour les autochtones. Il contribue activement au développement social, communautaire, économique et culturel de leur collectivité, par des stratégies innovatrices et proactives. Il est un incubateur d'importantes initiatives et de nombreux partenariats dans le but de répondre aux divers besoins des autochtones qui se retrouvent en ville.

