Élever un enfant au Québec coûte près de 400 000$

MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - Avoir des enfants au Québec n'est plus à la portée de toutes les bourses. L'inflation, notamment alimentaire et immobilière, affecte durement les familles. En effet, selon une analyse publiée par Hardbacon , les familles québécoises paient aujourd'hui 21% de plus pour élever un enfant qu'il y a cinq ans.

Les jeunes parents doivent ainsi s'attendre à débourser 17 772$ par année en moyenne pour leur enfant, soit pas moins de 390 979$ entre sa naissance et la fin de ses études universitaires de premier cycle. «Alors qu'on a connu l'un des indices de fécondité les plus faibles de notre histoire en 2023, notre article montre que malgré les aides gouvernementales, les dépenses restent élevées pour les parents », explique Maude Gauthier, journaliste économique chez Hardbacon.

Quelques chiffres clés de l'analyse :

Les pertes salariales pendant les congés de maternité, paternité ou parental font partie des coûts à assumer pour avoir un enfant; un couple avec un salaire annuel combiné de 163 000$ perd environ 32 390$ en salaire par enfant.

L'inflation alimentaire pour les familles frise les 27% sur cinq ans; alors qu'en 2019, une famille dépensait 1 726$ par an pour nourrir un enfant, elle paye maintenant 2 189$.

En 2024, loger un enfant revient à 4 825 $ par an.

Les vêtements sont l'un des postes de dépenses les moins inflationnistes pour les parents.

Pour élever un enfant de 0 à 22 ans, les parents paieront 390 979$.

L'analyse de Hardbacon inclut les dépenses liées à la scolarité de l'enfant, mais celui-ci habite chez ses parents pendant ses études. Si l'enfant n'habitait pas avec ses parents, comme c'est le cas de plusieurs familles qui n'ont pas d'université à proximité, financer entièrement ses études collégiales et universitaires avec un logement à l'extérieur reviendrait à 108 851$. Le régime enregistré d'épargne-études ( REEE ) permet d'obtenir un montant additionnel de 39 000$ grâce aux subventions et au rendement sur le capital.

Pour en savoir plus, consultez l'analyse des coûts pour élever un enfant au Québec publiée sur Hardbacon.ca .

À propos de Hardbacon

Fondée en 2017, Hardbacon aide plus de quatre millions de Canadiens par année à prendre de meilleures décisions financières, que ce soit par l'entremise de son application de budget, de ses comparateurs de produits financiers ou de ses nombreux guides sur les finances personnelles.

