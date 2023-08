ELEVAI Labs s'associe à Dmark Multisales Corporation en tant que distributeur exclusif aux Philippines

NEWPORT BEACH, Calif., 2 août 2023 /CNW/ - ELEVAI Labs, Inc ., une entreprise de biotechnologie esthétique médicale axée sur les soins de la peau pour le marché des médecins et chef de file de la recherche et du développement sur les exosomes, est heureuse d'annoncer son nouveau partenariat avec Dmark Multisales Corporation, une importante entreprise de marketing et de distribution établie aux Philippines. Cette collaboration stratégique permettra à Dmark Multisales Corporation de devenir le distributeur officiel de la gamme de produits à base d'exosome d'ELEVAI dans l'ensemble du marché philippin.

« Nous sommes absolument ravis de travailler avec un partenaire solide comme ELEVAI Labs, Inc., a déclaré Nikki Tang, chef de la direction de Dmark Multisales Corporation. Leurs produits respectent les normes de sécurité et de qualité les plus élevées, ce qui en fait la norme de référence dans le domaine des exosomes. Nous nous réjouissons à l'idée d'établir une relation durable et d'offrir leurs solutions de pointe à nos précieux clients aux Philippines. »

Le partenariat marque une étape importante pour les deux entreprises. Dmark Multisales Corporation possède plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du marketing et de la distribution, ce qui en fait une autorité de premier plan dans le domaine. Grâce à leurs vastes connaissances et à leur expertise, elle est devenue une entreprise réputée dans le domaine de l'esthétique et de l'esthétique médicale en Asie du Sud-Est. Les deux entreprises sont convaincues que cette collaboration apportera une immense valeur aux professionnels de l'esthétique et aux patients, transformant ainsi le paysage de la technologie basée sur l'exosome dans la région.

Au sujet de la collaboration, Chris Kraneiss, directeur commercial chez ELEVAI Labs, Inc., a déclaré : « L'annonce que Dmark Multisales Corporation devient notre représentante aux Philippines nous remplit de fierté, car il s'agit de l'une des entreprises les plus prospères, crédibles et réputées dans le domaine de l'esthétique médicale en Asie du Sud-Est. Le portefeuille de produits d'ELEVAI cadre parfaitement avec les marques d'appareils énergétiques existantes de Dmark, comme Alma Lasers, Asclepion, Lumenis et Pollogen. Nous croyons fermement que, grâce à leur soutien, ELEVAI connaîtra un succès considérable aux Philippines, ce qui accroîtra notre présence en Asie du Sud-Est. »

À propos d'ELEVAI Labs :

ELEVAI Labs, Inc. est une société de biotechnologie qui développe des applications de soins régénérateurs de la peau de pointe pour le marché des médecins. L'entreprise répond aux besoins non satisfaits dans le domaine des soins esthétiques médicaux en combinant des applications scientifiques de pointe et grand public de nouvelle génération. ELEVAI Labs développe des produits topiques de soins esthétiques de la peau pour le marché des médecins, en mettant l'accent sur l'exploitation de la technologie exclusive des exosomes de cellules souches. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.elevaiskincare.com .

À propos de Dmark Multisales Corporation :

Dmark Multisales Corporation est une entreprise de marketing et de distribution distinguée qui compte plus de deux décennies d'expérience. En tant que chef de file de l'industrie, l'entreprise offre une gamme complète de produits dermatologiques, de machines esthétiques et de produits médicaux, et elle est très présente dans l'industrie de la mode. Elle est fière d'offrir des solutions de qualité et novatrices qui répondent aux divers besoins de ses clients. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le https://www.dmarkmultisales.com/ .

