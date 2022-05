ELEVAI LABS, INC. EST HEUREUSE D'ANNONCER QU'ELLE A RETENU LES SERVICES DE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT DE WALL STREET UNIVEST SECURITIES, LLC.

DAVIS, Californie, 24 mai 2022 /CNW/ - ELEVAI LABS, INC., (« ELEVAI » ou la « Société »), une société de soins esthétiques régénératifs basés sur la science et les données, a le plaisir d'annoncer qu'elle a choisi de faire affaire avec Univest Securities, LLC pour obtenir des services bancaires d'investissement et des conseils en placements.

À propos d'Univest Securities, LLC

Inscrite auprès de la FINRA depuis 1994, Univest Securities, LLC offre un vaste éventail de services financiers à ses clients des marchés institutionnel et de détail partout dans le monde, notamment des services de courtage et d'exécution, de vente et d'opération sur titre et de tenue de marché, ainsi que des services de banque d'investissement, de conseil en placements et de gestion de patrimoine. Elle s'efforce d'offrir aux clients un service à valeur ajoutée et met l'accent sur l'établissement de relations à long terme avec ses clients. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : www.univest.us.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec Univest Securities, a déclaré Graydon Bensler. Non seulement l'équipe a une feuille de route impressionnante quant aux appels publics à l'épargne dans le secteur des soins de santé et de la technologie, mais aussi elle se montre très avertie en adoptant clairement une approche collaborative à long terme fondée sur des valeurs fondamentales pour chaque client. »

À propos d'ELEVAI LABS, INC.

ELEVAI LABS, INC. est une société de biotechnologie esthétique médicale qui développe des applications de pointe pour les soins régénérateurs de la peau. L'entreprise répond aux besoins non satisfaits dans le domaine de l'esthétique régénérative en combinant une science de pointe et des applications grand public de nouvelle génération. Elevai Labs développe des produits esthétiques topiques de pointe et des soins de la peau de qualité pharmaceutique pour le marché des médecins, en mettant l'accent sur l'exploitation de la technologie des exosomes de cellules souches. Pour en savoir plus sur Elevai Labs, consultez le site www.elevaiskincare.com.

Pour obtenir plus de renseignements : Kendra Ciardiello, directrice associée

