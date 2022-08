DAVIS, Californie, 18 août 2022 /CNW/ - ELEVAI LABS, INC., (« ELEVAI » ou la « Société »), une société de soins esthétiques régénératifs pour la peau basés sur la science et les données, a le plaisir d'annoncer la nomination de Chris Kraneiss, vétéran du secteur, en tant que directeur commercial.

M. Kraneiss a fait ses preuves en créant des entreprises d'esthétique médicale prospères au sein de marques de renommée mondiale. Il a été vice-président principal de SkinBetter Science, et de ZO Skin Health, qui a été fondée par le dermatologue renommé Zein Obagi, MD. Au cours de ses six années à ZO Skin Health, il a fait passer son service de 2 M$ de ventes au détail à plus de 100 M$, établissant la marque dans plus de 130 pays et environ 500 000 points d'achat à l'échelle mondiale, pour atteindre la rentabilité en moins de trois ans.

Plus récemment, M. Kraneiss a occupé le poste de directeur général de Noon Aesthetics et de vice-président du développement des affaires internationales pour Higher Education Skincare, une entreprise de commerce grand public.

M. Kraneiss a créé et géré avec succès de nombreuses équipes de vente de produits d'esthétique dans différents pays et a formé des détaillants, des médecins et des distributeurs concernant des stratégies de vente et d'affaires, particulièrement sur le plan de l'industrie de l'esthétique médicale. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'un baccalauréat en marketing et en communications, et parle couramment trois langues.

« Nous sommes extrêmement heureux que Chris se joigne à ELEVAI LABS en tant que membre clé de l'équipe de direction pour diriger nos activités de commercialisation aux États-Unis et à l'étranger en cette période de croissance rapide de notre entreprise, a déclaré Jordan Plews, chef de la direction d'ELEVAI LABS. L'expérience de Chris dans la formation d'équipes et sa compréhension approfondie des besoins du marché des soins de la peau de qualité médicale ont fait de lui un candidat idéal pour ce poste. »

M. Kraneiss a déclaré : « C'est un véritable plaisir de travailler avec une équipe aussi talentueuse dans une entreprise qui a mis au point une technologie d'exosome révolutionnaire. Je me réjouis à l'idée de jouer un rôle important dans la réussite de ELEVAI LABS, INC. »

À propos d'ELEVAI LABS, INC.

ELEVAI LABS, INC. est une société de biotechnologie qui développe des applications de pointe pour les soins régénérateurs de la peau. L'entreprise répond aux besoins non satisfaits dans le domaine des soins esthétiques régénérateurs en combinant une science de pointe et des applications grand public de nouvelle génération. ELEVAI LABS développe des produits esthétiques topiques de pointe et des soins de la peau de qualité médicale pour le marché des médecins, en mettant l'accent sur l'exploitation de la technologie des exosomes de cellules souches. Trouvez un fournisseur local à How to buy - ELEVAI Skincare . Pour en savoir plus : www.elevailabs.com

