DAVIS, Californie, 30 avril 2022 /CNW/ - ELEVAI LABS, INC., (« ELEVAI » ou la « Société »), une société de soins esthétiques régénératifs basés sur la science et les données, a le plaisir d'annoncer la nomination de Brenda Buechler, experte du secteur, en tant que conseillère en chef pour le marketing et la marque.

La carrière couronnée de succès de Brenda Buechler s'étend sur plus de 23 ans. Elle a occupé des postes d'administratrice et de dirigeante dans des sociétés comme Alastin Skincare et SkinMedica. Elle a aussi occupé des postes dans les domaines des ventes (entreprises à consommateurs, interentreprises et en ligne), de la stratégie de marque et du marketing stratégique dans des entreprises émergentes et de grandes marques établies. Brenda Buechler est très douée pour créer des marques et élaborer des stratégies de marketing et de communication qui dépassent les attentes et génèrent des revenus.

Elle a fait ses preuves en matière de leadership commercial et de développement de marques de premier plan dans les domaines de l'esthétique médicale et de la pharmacie. Chez Alastin Skincare, Inc., en tant que directrice du marketing de la marque et des relations publiques, Mme Buechler a constitué et géré de petites et de grandes équipes, lancé de nouveaux produits et mis en place l'infrastructure initiale du commerce électronique et du blogue qui a conduit à une croissance de 240 % des revenus du commerce électronique. Elle a mis en place des stratégies de marketing et des programmes de recherche pour les canaux de vente de commerce électronique interentreprises et entre les entreprises et les consommateurs, qui ont contribué à une croissance globale des revenus de 100 % sur 12 mois pendant plus de deux années consécutives.

Brenda Buechler a déclaré : « Je suis ravie de me joindre à une organisation qui propose des produits de soins de la peau avancés et innovants aux médecins et aux patients, afin d'optimiser les résultats des soins régénératifs de la peau. Elevai Labs a démontré son engagement envers la science et sa volonté d'apporter une nouvelle approche à la technologie des cellules souches. C'est une occasion formidable et je suis honorée de me joindre à son équipe pour aider à bâtir la marque et à accélérer la croissance de l'entreprise. »

Jordan R. Plews, Ph. D, chef de la direction et cofondateur d'ELEVAI LABS, INC. a souligné : « Nous sommes ravis d'accueillir Mme Buechler dans l'équipe d'ELEVAI. Son expertise nous aidera sans aucun doute à toucher davantage de clients tout en améliorant la notoriété de la marque, alors que nous continuons à nous développer rapidement. »

À propos d'ELEVAI LABS, INC.

ELEVAI LABS, INC. est une société de biotechnologie qui développe des applications de pointe pour les soins régénérateurs de la peau. L'entreprise répond aux besoins non satisfaits dans le domaine de l'esthétique régénérative en combinant une science de pointe et des applications grand public de nouvelle génération. Elevai Labs développe des produits anesthésiques topiques de pointe et des soins de la peau de qualité pharmaceutique pour le marché des médecins, en mettant l'accent sur l'exploitation de la technologie des exosomes de cellules souches. Pour en savoir plus sur Elevai Labs, consultez www.elevaiskincare.com.

