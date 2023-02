ELEVAI LABS ÉLARGIT SON CONSEIL D'ADMINISTRATION AVEC LA NOMINATION DE CRYSTAL MUILENBURG, CADRE MONDIAL DE L'ESTHÉTIQUE

Une ancienne dirigeante d'Evolus et d'Allergan appuiera la mission de l'entreprise qui consiste à être au sommet du marché des soins régénératifs de la peau

NEWPORT BEACH, Californie, 8 février 2023 /CNW/ - ELEVAI LABS, INC. , une entreprise de biotechnologie esthétique médicale spécialisée dans les soins de la peau pour le marché des médecins, annonce fièrement l'ajout de Crystal Muilenburg comme membre indépendante du conseil d'administration de l'entreprise.

Mme Muilenburg possède plus de deux décennies d'expérience en marketing, en communications d'entreprise et en relations publiques pour des entreprises mondiales du Fortune 500 et des entreprises publiques en démarrage. Elle jouera un rôle clé dans le soutien de l'équipe de direction d'ELEVAI pour la commercialisation de la gamme de produits exosome phares d'ELEVAI tout en favorisant l'adoption sur le marché des exosomes topiques dispensés par des médecins.

« Je suis ravie de me joindre à ELEVAI à un moment où elle est en tête de l'industrie esthétique et qu'elle établit un nouveau segment de produits de soins de la peau pour le marché des médecins qui exploitent les exosomes topiques, a déclaré Mme Muilenburg. Avec une approche axée sur la science, une équipe de gestion de premier plan dans l'industrie et l'intérêt du marché pour cette nouvelle approche envers les soins de la peau qui tirent parti de la puissance des exosomes, l'avenir d'ELEVAI est prometteur. »

Plus récemment, Mme Muilenburg a occupé le poste de chef du marketing chez Evolus, où elle a dirigé le relancement de JeuveauMD1, une marque perturbatrice en opposition à BOTOX CosmétiqueMD2. Sous sa direction, Jeuveau est devenu l'une des neurotoxines dont la croissance est la plus rapide aux États-Unis et a connu l'un des meilleurs lancements de produits dans l'histoire de l'esthétique.

Avant d'entrer au service d'Evolus, Mme Muilenburg était chef du marketing stratégique mondial chez Sienna Biopharmaceuticals, une entreprise de dermatologie médicale de stade clinique cotée en bourse. Elle a également passé plus d'une décennie à Allergan, où elle a occupé divers postes de direction dans les domaines du marketing et des communications aux États-Unis et à l'étranger, et où elle a acquis une grande expérience en approbation par la FDA et en lancements commerciaux avec la franchise phare de l'entreprise, BOTOX, et des marques d'esthétique de premier plan.

« Nous sommes ravis d'accueillir Crystal Muilenburg au conseil d'administration d'ELEVAI, explique le fondateur d'ELEVAI, Jordan R. Plews, Ph.D. Nous croyons que son parcours, ses réalisations et son approche axée sur la science aideront ELEVAI à devenir l'entreprise exosome topique de choix, à mesure que ce segment continue de croître en intérêt et en demande. »

À PROPOS D'ELEVAI

ELEVAI LABS, INC. est une société de biotechnologie qui développe des applications de pointe pour les soins de la peau pour le marché des médecins. L'entreprise répond aux besoins non satisfaits dans le domaine des soins esthétiques régénérateurs en combinant une science de pointe et des applications grand public de nouvelle génération. ELEVAI LABS développe des produits esthétiques topiques de pointe et des soins de la peau de qualité médicale, en mettant l'accent sur l'exploitation de la technologie exclusive des exosomes de cellules souches.

__________________________ 1 Jeuveau est une marque commerciale d'Evolus, Inc. 2 BOTOX est une marque déposée d'Allergan Inc.

