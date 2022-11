L'ancien chef de la direction de ZO Skin Health se joint à l'entreprise en plein essor de soins régénératifs de la peau

NEWPORT BEACH, Californie, 30 novembre 2022 /CNW/ - ELEVAI LABS, INC., une entreprise de biotechnologie esthétique médicale spécialisée dans les soins régénératifs de la peau, annonce fièrement que James R. Headley, un vétéran de l'industrie des cosmétiques, se joint à l'équipe à titre de conseiller stratégique.

James R. Headley

M. Headley, ancien chef de la direction de ZO Skin Health, jouera un rôle actif dans le soutien de l'équipe de direction d'ELEVAI à un moment où celle-ci évalue les initiatives de croissance stratégique, le lancement de produits et les partenariats. M. Headley mettra également à profit sa vaste expérience dans l'industrie de la beauté pour soutenir ELEVAI dans le développement des affaires et l'établissement de relations avec des leaders d'opinion clés dans l'espace esthétique.

« Je suis heureux de me joindre à l'équipe de ELEVAI Labs en tant que conseiller stratégique, a partagé M. Headley. Je crois sincèrement que du côté des traitements médicaux pour la peau et de la technologie des exosomes de cellules souches, les produits d'ELEVAI sont les plus avancés sur le plan scientifique offerts aux médecins et à leurs patients. Jordan R. Plews a créé les exosomes de cellules souches mésenchymateuses les plus avancés pour l'entretien postopératoire et à domicile des patients. Les effets positifs de l'utilisation d'ELEVAI après une opération changeront la façon dont les médecins envisagent le traitement postopératoire, et les patients constateront facilement ses avantages pour l'entretien quotidien à domicile. »

M. Headley est un dirigeant chevronné de l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Après avoir commencé sa carrière chez F&R Lazarus Department (Federated Department Stores), aujourd'hui Macy's, il a passé neuf ans aux Estee Lauder Companies. Il est parti pour devenir vice-président des ventes chez Warner Cosmetics, qui est finalement devenu la division Ralph Lauren Fragrance de L'Oréal.

Pendant son mandat de président et chef de la direction de ZO Skin Health, M. Headley est reconnu comme l'architecte de sa stratégie et de son énorme succès. Il a conçu et lancé les produits ZO Medical qui ont fini par propulser ZO au premier rang dans l'espace de distribution des soins médicaux de la peau. Pendant qu'il était à ZO Skin Health, les ventes annuelles sont passées de 2 millions de dollars à plus de 100 millions de dollars. En 2020, 51 % de ZO Skin a été vendu à la société américaine de gestion de placements non traditionnels Blackstone.

« Nous sommes ravis que M. Headley fasse partie de l'équipe d'ELEVAI, a affirmé Chris Kraneiss, directeur commercial d'ELEVAI Labs. James est la personne idéale pour nous aider à faire passer ELEVAI au niveau supérieur en matière de ventes, de service à la clientèle, de reconnaissance par l'industrie et d'innovation globale. Son expertise est inestimable pour l'avenir d'ELEVAI et la croissance des soins régénératifs de la peau. »

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.elevaiskincare.com.

Pour trouver un spécialiste de la peau ELEVAI autorisé, suivez ce lien.

À PROPOS D'ELEVAI

ELEVAI LABS, INC. est une société de biotechnologie qui développe des applications de pointe pour les soins régénérateurs de la peau. L'entreprise répond aux besoins non satisfaits dans le domaine des soins esthétiques régénérateurs en combinant une science de pointe et des applications grand public de nouvelle génération. ELEVAI LABS développe des produits esthétiques topiques de pointe et des soins de la peau de qualité médicale pour le marché des médecins, en mettant l'accent sur l'exploitation de la technologie exclusive des exosomes de cellules souches.

Contact médias

Brenda Buechler

Directrice générale du marketing

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1957631/James_R_Headley_Elevai_Labs_Inc.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1720989/ELEVAI_Logo.jpg

SOURCE Elevai Labs Inc.