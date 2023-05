NEWPORT BEACH, Californie, le 19 mai 2023 /CNW/ -- ELEVAI Labs Inc. , une entreprise de biotechnologie esthétique médicale spécialisée dans les soins de la peau dispensés par des médecins, annonce fièrement que COSBEAUTY Ltd., une filiale de Viet Can Trading and Service Co., Ltd , devient le distributeur exclusif des produits de soins de la peau ELEVAI au Vietnam, étendant ainsi l'empreinte internationale de ses produits cosmétiques et de soins de la peau à base d'exosome.

La gamme de produits ELEVAI E-SeriesTM, un système de soins de la peau pré et post intervention mis au point à l'aide d'une technologie brevetée de cellules souches exosomes, sera maintenant offert aux professionnels de la santé, comme les dermatologues et les chirurgiens plasticiens, et à leurs patients partout au Vietnam. La valeur du marché des traitements médicaux pour la peau au Vietnam devrait atteindre 1,9 milliard de dollars américains d'ici 2027, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,7 % de 2021 à 2027. La croissance du marché peut être attribuable à la sensibilisation accrue aux avantages des produits médicaux de soins de la peau, à l'augmentation du revenu disponible et à l'urbanisation croissante au Vietnam.

« Nous sommes ravis de nous associer à une entreprise aussi réputée que COSBEAUTY Ltd. au Vietnam, a déclaré Chris Kraneiss, directeur commercial d'ELEVAI Labs. Il s'agit d'une collaboration idéale, car la société mère de COSBEAUTY, Viet Can Service & Trading J.S.C., se spécialise dans la distribution d'instruments à base d'énergie de grande confiance, y compris, mais sans s'y limiter, Sofwave™, Lumenis, Fotona et Leica. Nous considérons l'Asie comme un marché important et nous sommes ravis d'avoir fait le premier pas pour accroître notre part de marché en Asie du Sud-Est. »

« Nous sommes heureux d'avoir trouvé ELEVAI Labs et ses technologies de pointe », a affirmé Viet Ai Thi Nguyen, chef de la direction de Viet Can Trading and Service Co., Ltd. Les produits novateurs d'ELEVAI créent la symbiose parfaite avec les instruments à base d'énergie que nous distribuons au Vietnam, et nous sommes impatients d'offrir à nos clients des soins de la peau à base d'exosome. »

Le puissant ingrédient derrière les produits ELEVAI est la technologie ELEVAI ExosomeTM. Lorsqu'ils pénètrent la peau, les exosomes reproduisent les réactions de guérison naturelles du corps et peuvent réduire l'apparence des lésions cutanées et du vieillissement extrinsèque causés par l'exposition à des agresseurs quotidiens comme la pollution et les rayons UVA/UVB. La recherche montre que les exosomes semblent favoriser l'amélioration de la circulation sanguine ainsi que la production de collagène et d'élastine pour révéler une peau visiblement régénérée de l'intérieur vers l'extérieur.

« Il s'agit d'un excellent produit pour le marché vietnamien, et nous sommes ravis d'être les premiers à offrir la technologie des exosomes ELEVAI en Asie du Sud-Est », a déclaré Van Tran Quyen, directeur de COSBEAUTY Ltd.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.elevaiskincare.com .

Pour trouver un professionnel des soins de la peau ELEVAI autorisé, cliquez ici .

À PROPOS D'ELEVAI

ELEVAI Labs, Inc. est une société de biotechnologie qui développe des applications de soins régénérateurs de la peau de pointe pour le marché des médecins. L'entreprise répond aux besoins non satisfaits dans le domaine des soins esthétiques médicaux en combinant une science de pointe et des applications grand public de nouvelle génération. ELEVAI Labs développe des produits topiques de soins esthétiques de la peau pour le marché des médecins, en mettant l'accent sur l'exploitation de la technologie exclusive des exosomes de cellules souches.

À PROPOS DE VIET CAN TRADING AND SERVICE CO., LTD.

Viet Can Trading and Service Co., Ltd , une entreprise fondée en octobre 2001, est la société mère deCOSBEAUTY Inc. Il s'agit de l'une des principales sociétés d'équipement médical au Vietnam, qui se spécialise dans l'offre de produits et de services aux secteurs de l'ophtalmologie, des soins de beauté, des cosmétiques et de la dentisterie. Depuis avril 2022, la société exerce officiellement ses activités en tant que société de capitaux sous le nom de Viet Can Trading and Service Joint Stock Company. À l'heure actuelle, Viet Can est le distributeur exclusif de nombreuses marques d'équipement médical de renommée mondiale, comme Nidek, Leica, Volk, Schwind, Fotona, Megasun, Bredent et Structo.

Au cours des 20 dernières années de construction et de développement, Viet Can a fourni et installé des milliers de systèmes d'équipement médical spécialisé faisant appel à la technologie la plus moderne et la plus avancée, ainsi que les meilleurs services de soutien technique pour garantir que ces équipements fonctionnent de façon stable, optimiser les fonctions de l'appareil, et soutenir les hôpitaux, les centres médicaux et les cliniques de façon plus efficace.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1720989/ELEVAI_Logo.jpg

SOURCE Elevai Labs Inc.

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Personne-ressource pour les médias : Brenda Buechler, cheffe de la direction du marketing, [email protected]; Personne-ressource pour les investisseurs : Tyler Troup, [email protected]