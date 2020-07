Éléphant : mémoire du cinéma québécois lance officiellement la version restaurée de Zigrail sur les plateformes de Vidéotron et d'Apple

MONTRÉAL, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Éléphant : mémoire du cinéma québécois est très heureux d'annoncer que la version numérisée en haute définition et restaurée de Zigrail (1995), le premier long métrage d'André Turpin, sera disponible sur les différentes plateformes de Vidéotron et d'Apple à compter du 24 juillet. Sorti en salle au mois de juin 1995, le film célèbre ses 25 ans cette année et pourra désormais être découvert par une nouvelle génération de cinéphiles.

Comme l'a mentionné André Turpin lors d'une entrevue accordée à Éléphant, « Zigrail n'est pas un film de raison, c'est un film de "guts" : un électrochoc. » L'esthétique est audacieuse, la ligne narrative est déconstruite et la conception sonore, enrichie par la musique du légendaire John Zorn, contribue grandement à faire de Zigrail une expérience sensorielle particulière.

Filmée en noir et blanc, l'œuvre s'inscrit dans un désir de faire du cinéma sans s'encombrer de la grosse machine associée à l'industrie et de renouer avec le cinéma-vérité tout en jouant avec de nouveaux codes.

« Pour moi, l'important c'était de trouver le film pendant qu'on le faisait. Je voulais démolir la chaîne scénarisation, tournage, montage », explique le cinéaste. « Il y avait une bonne part d'improvisation, même si on avait fait du repérage en Europe et écrit un scénario. Il y a une certaine influence du vidéoclip, mais la forme et le sujet étaient personnels. (…) Ça a bien vieilli, entre autres parce que ce n'était pas un film de son époque, même si ça ressemblait à ma vie à ce moment-là. On a tourné dans mon appartement. On y reconnait les producteurs Luc Déry et Kim McCraw, mes amis Denis Villeneuve et Patrice Sauvé ainsi que mon agent Claude Girard. Mon meilleur ami André Charlebois jouait le personnage principal. »

En plus d'avoir réalisé quatre longs métrages, André Turpin est un des directeurs de la photographie les plus réputés de sa génération. Il a travaillé entre autres avec Denis Villeneuve, Philippe Falardeau et Xavier Dolan et a remporté plusieurs prix au Québec, au Canada et à l'international. On peut apprécier son travail dans plusieurs films restaurés par Éléphant, parmi lesquels Cosmos (1996), La comtesse de Baton Rouge (1997) et Un 32 août sur terre (1998).

Depuis 2008, de nombreuses œuvres marquantes de cinéastes québécois issus de différentes générations enrichissent constamment le répertoire Éléphant, qui compte à ce jour quelque 230 longs métrages de fiction et couvre 60 ans d'histoire.

À propos d'Éléphant : mémoire du cinéma québécois

Éléphant : mémoire du cinéma québécois est une vaste entreprise entièrement financée par Québecor destinée à numériser, restaurer, conserver et rendre accessible l'ensemble des longs métrages de fiction du patrimoine cinématographique québécois. Depuis sa création en 2007, Éléphant a restauré 230 films qui sont offerts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le service de vidéo sur demande illico de Vidéotron au canal 900, sur illico.tv et sur Helix. Les films sont également accessibles en version originale et sous-titrée en anglais sur iTunes Canada, Apple TV et dans tous les pays du monde où l'une des langues officielles est le français ou l'anglais. Plus de 50 de ces films sont aussi offerts en version sous-titrée en espagnol dans les pays hispanophones. Le site Internet Éléphant : mémoire du cinéma québécois, www.elephantcinema.quebec, constitue quant à lui la plus importante banque de données et d'information sur le cinéma québécois.

Éléphant : mémoire du cinéma québécois est un projet philanthropique. À cet effet, Québecor n'en tire aucun avantage pécuniaire. À l'exception d'un montant minimal pour couvrir une partie des frais d'exploitation de la plateforme, la totalité des revenus de la diffusion de ces films est reversée aux détenteurs des droits et aux créateurs du cinéma québécois.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor

