Element AI recueille 200M$ CA (151.4M$ US) de série B pour transformer les opérations commerciales de l'entreprise

MONTRÉAL, le 13 sept. 2019 /CNW/ - Element AI, un développeur mondial de solutions logicielles d'intelligence artificielle (IA), a annoncé aujourd'hui avoir réuni 200M$ CA (151.4$M US) lors d'un financement de série B. Cet investissement permettra à Element AI d'accélérer le déploiement et la commercialisation de solutions qui répondent aux besoins des clients en matière d'opérationnalisation de l'IA, tout en poursuivant le développement de produits d'IA.

Parmi les nouveaux investisseurs, mentionnons la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un investisseur institutionnel à long terme, McKinsey & Company, une entreprise mondiale de conseil en gestion et propriétaire de la compagnie d'analytique avancée QuantumBlack et le Gouvernement du Québec; ainsi que des investisseurs de série A de retour pour cette ronde, notamment DCVC (Data Collective), certains fonds gérés par Hanwha Asset Management, BDC Capital, Real Ventures et d'autres, ce qui porte le montant total recueilli à ce jour à 340M$ CA ( 275M$ US).

« L'opérationnalisation de l'IA est actuellement le défi le plus difficile de l'industrie, et peu d'entreprises ont réussi à sortir les essais-pilotes des laboratoires et à les intégrer stratégiquement dans leurs opérations pour influencer concrètement les affaires. Nous sommes fiers de travailler avec nos nouveaux partenaires qui comprennent bien ce défi, et de tirer parti de l'expertise de chacun pour commercialiser des solutions d'IA », a expliqué Jean-François (JF) Gagné, PDG et co-fondateur de Element AI.

« Dans le cadre de cette transaction, la Caisse et des partenaires de renom investissent des capitaux et de l'expertise afin de transformer Element AI en une société commerciale qui anticipe les besoins des clients et crée des produits d'intelligence artificielle pour y répondre », a dit Charles Émond, premier vice-président et chef des Investissements au Québec et Planification stratégique globale, à la Caisse. Cette transaction s'inscrit dans le cadre du Fonds CDPQ-IA récemment créé par la Caisse afin d'accélérer la commercialisation des solutions d'intelligence artificielle. « Par l'entremise de ce fonds, la Caisse souhaite contribuer activement à bâtir et renforcer la présence du Québec en intelligence artificielle dans le monde. »

Cette annonce intervient neuf mois après l'inauguration, par QuantumBlack (filiale de McKinsey, spécialisée dans l'analytique avancée et l'intelligence artificielle), de son premier bureau canadien. Installé à Montréal, celui-ci constitue un Centre d'Excellence en apprentissage automatique et en R&D. « Cet investissement permet à McKinsey d'aider ses clients à exploiter davantage le potentiel de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans le but d'améliorer leurs performances. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec la talentueuse équipe d'Element AI, au Canada et à l'international, afin de réaliser cet objectif qui nous est commun : transformer des idées innovatrices et des technologies de pointe en solutions d'intelligence artificielle révolutionnant un grand nombre d'industries et de secteurs. Par ailleurs, cet investissement s'inscrit pleinement dans la stratégie technologique et analytique de long terme de McKinsey, qui comprend l'acquisition en 2015 de QuantumBlack, qui a connu une croissance considérable depuis, et qui pilotera la collaboration avec Element AI au nom de McKinsey », déclare Patrick Lahaie, associé senior et directeur du bureau de Montréal.

Allen & Company LLC a agi à titre de conseiller financier pour le financement.

Element AI est une entreprise mondiale qui développe des logiciels d'IA pour aider les gens à travailler plus judicieusement. Fondée en 2016 par des entrepreneurs en série dont JF Gagné et Yoshua Bengio, PhD et colauréat du prix A.M. Turing, Element AI transforme la recherche de pointe et l'expertise industrielle en solutions logicielles qui apprennent et s'améliorent de façon exponentielle. Sa gamme complète de services, qui inclut du conseil, des outils de mise en œuvre et des produits d'IA, vise à aider les grandes organisations à opérationnaliser l'IA et créer une réelle plus-value. Element AI entretient des liens étroits avec le milieu universitaire par le biais de collaborations en matière de recherche et joue un rôle de premier plan dans l'élaboration des politiques relatives à l'impact de l'IA sur la société. https://www.elementai.com

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

Fondé en 1926 et établi au Québec depuis plus de 25 ans, McKinsey & Company conseille les grandes entreprises, institutions publiques et organisations à but non lucratif, afin de les aider à améliorer durablement leurs performances, en partenaire de leur développement sur le long terme. Comptant 132 bureaux dans plus de 65 pays, McKinsey fonctionne comme une seule et même entité à l'échelle mondiale, offrant à ses clients les compétences de 30 000 professionnels (dont 2 200 directeurs associés) sur une large palette de sujets sectoriels ou fonctionnels, ainsi que l'expertise pointue de plus de 5 000 spécialistes de l'analytique avancée, de l'intelligence artificielle et du développement de solutions digitales. Le cabinet intervient en étroite collaboration avec les équipes des clients qu'il accompagne, à tous les niveaux de leur organisation, afin de concevoir avec eux des stratégies porteuses, de mobiliser les états d'esprit autour du changement, de développer leurs compétences et de les aider tout au long de la mise en œuvre de leurs projets et transformations.

Le Ministère a pour mission de soutenir la croissance des entreprises, l'entrepreneuriat, la science, l'innovation ainsi que l'exportation et l'investissement. Il conseille également le gouvernement en vue de favoriser le développement économique de toutes les régions du Québec, et ce, dans une perspective de création d'emplois, de prospérité économique, de développement durable.

BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Elle offre un accès à du financement, en ligne et en personne, ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes à croître et réussir. BDC Capital, sa division d'investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital et de financement personnalisé. Depuis 75 ans, BDC a pour objectif de soutenir les entrepreneurs de tous les secteurs et à toutes les étapes de leur croissance. Pour en savoir davantage et pour consulter gratuitement plus de 1 000 outils, articles et histoires d'entrepreneurs, visitez le site bdc.ca .

Real Ventures soutient les entrepreneurs avec une mission à accomplir, et nourrit les écosystèmes dans lesquels ils prospèrent. Fondée en 2007, la société est au service de fondateurs visionnaires qui érigent des entreprises technologiques qui auront des impacts positifs à grande échelle sur la société. Le cabinet aide aussi les entrepreneurs à réaliser le plein potentiel de leurs entreprises en les accompagnant dans chaque étape de croissance, du démarrage à l'expansion internationale. Real a investi dans plus de 220 sociétés réparties dans cinq fonds d'investissement, et affiche 330 millions de dollars de fonds sous gestion. www.realventures.com

