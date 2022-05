Électrification des autobus urbains - Investissement majeur à Québec pour l'électrification du transport collectif

QUÉBEC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec investit dans l'électrification du transport urbain dans la région de la Capitale-Nationale en soutenant financièrement le Réseau de transport de la Capitale (RTC) dans la transformation d'un nouveau centre d'exploitation pour autobus 100 % électriques : le centre d'exploitation Newton. Le député de Vanier-Les Rivières, M. Mario Asselin, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a annoncé aujourd'hui une subvention de plus de 53 M$ au RTC en compagnie de la présidente du RTC, Mme Maude Mercier Larouche. Ce montant servira pour l'acquisition de l'immeuble, la réalisation des premiers travaux préparatoires et la poursuite de l'élaboration du dossier d'affaires.

Le centre Newton, qui est situé dans le parc industriel Frontenac dans l'arrondissement Les Rivières, deviendra le troisième centre d'exploitation du RTC. Ce centre sera transformé pour accueillir les autobus 100 % électriques du RTC. L'installation sera une composante stratégique du réseau de transport collectif de la région puisqu'il permettra au RTC de disposer d'un espace d'entretien pour son parc d'autobus électriques, lequel connaîtra une croissance significative au cours des prochaines années.

Les autobus électriques entreposés et entretenus dans ce centre d'exploitation desserviront les différents secteurs de la ville de Québec, notamment en empruntant le réseau de voies réservées annoncé dans le cadre du Réseau express de la Capitale.

Citations

« À l'occasion de la 26e Conférence des Parties (COP26) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le premier ministre du Québec a dévoilé des investissements historiques de 5 G$ pour électrifier plus de la moitié des autobus urbains qui circuleront au Québec d'ici 2030. Avec son Plan pour une économie verte 2030, notre gouvernement travaille activement pour réaliser cet ambitieux objectif, et le centre d'exploitation Newton en est un exemple probant. Nous agissons maintenant pour soutenir l'électrification du transport collectif dans la région de la Capitale-Nationale, et ce, au bénéfice d'une meilleure mobilité pour les citoyennes et citoyens. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« À compter de 2025, tous les nouveaux véhicules acquis par les sociétés de transport en commun et bénéficiant d'une subvention gouvernementale seront des véhicules électriques. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront au Réseau de transport de la Capitale de préparer cette transition et de contribuer concrètement aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui a à cœur l'électrification des autobus urbains dans notre région de la Capitale-Nationale. Rendre nos services de transport collectif plus attrayants et plus modernes engendra comme bénéfice une meilleure mobilité pour l'ensemble des citoyennes et citoyens. L'annonce d'aujourd'hui est un bel exemple de notre détermination à y parvenir. »

Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières

« Pour le RTC, l'engagement du gouvernement du Québec est essentiel à l'atteinte des objectifs du Plan pour une économie verte 2030 qui veut que, dès 2025, les véhicules achetés par les sociétés de transport en commun soient 100 % électriques. Avec l'acquisition du centre Newton et le début des travaux préparatoires en prévision de son électrification future, une première étape est franchie pour concrétiser la transformation de l'ensemble des infrastructures en mode électrique, une démarche mobilisatrice qui profitera à la clientèle. »

Maude Mercier Larouche, présidente du RTC

Faits saillants

Le centre Newton permettra d'augmenter la capacité de remisage du RTC au cours des prochaines années. Il s'agira du premier centre électrifié du RTC accueillant des autobus électriques.

Le site sélectionné (un ancien entrepôt) présente les avantages suivants :

une localisation stratégique avec un accès rapide aux réseaux routiers supérieur et local (accès aux autoroutes Henri-IV et Robert-Bourassa);



la disponibilité du bâtiment et son bon état;



la disponibilité de l'alimentation électrique et la capacité de bonification de celle-ci.

La subvention de 53,4 M$ au RTC comprend :

24,4 M$ pour l'acquisition de l'immeuble requis pour réaliser le centre d'exploitation Newton;



29 M$ pour la réalisation de travaux préparatoires et l'élaboration d'un dossier d'affaires.

La réalisation du dossier d'affaires permettra de confirmer le coût et l'échéancier du projet.

La mise en service graduelle du centre est prévue à partir de 2026.

Liens connexes

