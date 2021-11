Des solutions rapides et fiables d'apprentissage automatique pour les entreprises.

JERSEY CITY, New Jersey, 18 novembre 2021 /CNW/ - ElectrifAi, l'une des principales entreprises mondiales dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) pratique et des modèles d'apprentissage automatique prédéfinis, présente aujourd'hui des modèles d'apprentissage automatique préstructurés avec SquareOne au Sommet sur les données intelligentes à Dubaï.

ElectrifAi dispose de l'une des plus grandes bibliothèques de modèles d'apprentissage automatique préstructurés, laquelle a été construite et mise à l'épreuve depuis 2004. Nous avons également élaboré des modèles avancés de vision par ordinateur qui favorisent la sécurité au travail et réduisent les coûts. En combinaison avec notre offre d'apprentissage automatique comme service (MLaaS), nous aidons les entreprises à profiter rapidement des avantages de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique.

La plupart des entreprises comprennent que leurs données représentent un actif puissant et inexploité. Toutefois, elles ont du mal à accéder à leurs données et à les organiser. Bon nombre d'entre elles pensent que l'apprentissage automatique est une possibilité lointaine, réservée uniquement aux acteurs de premier plan les plus importants et les plus sophistiqués. Plus maintenant. Avec les logiciels MLaaS d'ElectrifAi, les grandes et les petites entreprises peuvent tirer de la valeur de leurs données et en faire une arme stratégique pour générer des revenus, réduire les coûts et/ou les risques. Le modèle MLaaS facilite les choses pour les entreprises qui ont de la difficulté avec leurs données ou qui n'ont pas d'équipes solides en science ou en ingénierie des données.

Le modèle MLaaS améliore l'efficacité et la commodité de l'apprentissage automatique. Il est développé, entretenu et exploité par ElectrifAi. Offert comme une fonction commerciale complète alimentée par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, il se connecte facilement à l'infrastructure infonuagique ou aux flux de travail sur place de notre client. Aucune expérience en matière d'apprentissage automatique n'est nécessaire. Nous veillons à ce que le modèle MLaaS offre à nos clients une façon plus rapide, meilleure, moins chère et beaucoup moins risquée d'utiliser l'apprentissage automatique. Grâce à la solution MLaaS d'ElectrifAi, les clients peuvent obtenir rapidement des solutions d'apprentissage automatique, sans devoir consacrer beaucoup de temps et d'argent à la création d'une structure d'apprentissage automatique à partir de zéro.

Une partie de notre solution MLaaS comprend les modèles d'apprentissage automatique préstructurés suivants : Vision par ordinateur, prévision de la demande, optimisation des stocks, tarification dynamique, optimisation des tâches prioritaires, entretien prédictif, engagement client, recouvrement et facturation des comptes clients, ainsi que SpendAi et ContractAi. Les modèles de vision par ordinateur comprennent des solutions pour les sociétés pétrolières et gazières en amont et en aval, ainsi que dans une position intermédiaire.

ElectrifAi propose des modèles préstructurés clé en main qui ont fait leurs preuves dans le monde réel. Avec un temps de déploiement rapide et un risque de projet moindre, nous nous occupons de ce qui est le plus difficile. Les clients décrivent leur scénario d'utilisation opérationnelle et nous leur disons quelles données sont nécessaires pour optimiser leur solution d'apprentissage automatique afin de résoudre leurs problèmes d'affaires. Nous entraînons, exploitons et déployons les modèles et nous permettons aux entreprises d'obtenir rapidement des résultats.

« Nous sommes heureux de présenter nos modèles d'apprentissage automatique préstructurés et notre modèle MLaaS au Sommet sur les données intelligentes. Il s'agit d'optimiser le ratio délai-valeur et de transformer des données en une arme stratégique avec des cas d'utilisation à rendement élevé. Grâce à nos modèles préstructurés, les entreprises qui ont de la difficulté avec les données ou qui n'ont pas d'expertise approfondie en ingénierie et science des données peuvent profiter rapidement des avantages et de la puissance de l'apprentissage automatique et de la vision par ordinateur. De même, les plus grandes entreprises qui ont investi dans des plateformes ou qui ont des équipes techniques internes compétentes peuvent accélérer leur évolution davantage avec les modèles MLaaS et les modèles préstructurés d'ElectrifAi. Pourquoi attendre d'utiliser l'apprentissage automatique? Avec notre solution MLaaS, vous pouvez déployer l'apprentissage automatique en 8 à 12 semaines plutôt qu'en 8 à12 mois pour construire de nouveaux modèles. » - Edward Scott, chef de la direction, ElectrifAi

À propos d'ElectrifAi

ElectrifAi est un chef de file mondial du secteur des modèles d'apprentissage automatique clé en main. La mission d'ElectrifAi est d'aider les organisations à changer leur façon de travailler grâce à l'apprentissage automatique, qui permet de stimuler la croissance des revenus, de réduire les coûts et d'améliorer les profits et le rendement. Fondée en 2004, ElectrifAi met à profit son leadership industriel chevronné, son équipe mondiale d'experts du domaine et sa réputation sur le plan de la transformation à grande échelle de données structurées et non structurées. Grâce à une grande bibliothèque de produits fondés sur les données de l'intelligence artificielle (IA), il est possible de rassembler des fonctions opérationnelles, des systèmes de données et des équipes pour produire des résultats supérieurs en un temps record. ElectrifAi compte environ 200 scientifiques des données, ingénieurs en logiciel et employés qui ont fait leurs preuves auprès de plus de 2 000 clients, dont la plupart s'avèrent des entreprises figurant au palmarès Fortune 500. L'engagement d'ElectrifAi à rendre l'IA et l'apprentissage automatique plus compréhensibles, pratiques et rentables pour les entreprises et les industries du monde entier est au cœur de sa mission. ElectrifAi est une entreprise mondiale qui a des bureaux à Miami, Jersey City, Shanghai et New Delhi.

À propos de Square One

SquareOne aide les organisations à accroître leur potentiel en s'associant à des chefs de file de l'industrie pour trouver des solutions à leurs activités, en offrant aux clients une vision globale du numérique qui est mise à profit par les dernières technologies ainsi qu'une mise en œuvre complète par son équipe d'experts. Square One aide les entreprises dans leur parcours de transformation numérique grâce à des applications logicielles visionnaires de classe mondiale, alimentées par une équipe professionnelle expérimentée et mobilisée, possédant une vaste expérience et se concentrant sur la satisfaction des clients. Square One repère les premières tendances technologiques mondiales dans l'espace des initiatives numériques, s'associe avec les meilleurs et les plus féroces pour apprendre et apporter ces plateformes et ces solutions dans la région. SquareOne est le premier fournisseur de technologies de transformation d'entreprise à l'échelle régionale, alimenté par des solutions logicielles de premier ordre et une connaissance approfondie des besoins des entreprises locales acquise pendant plus d'une décennie d'expérience, grâce à une équipe de professionnels passionnés dont l'expertise s'étend sur plusieurs secteurs d'activité.

