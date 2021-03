ElectrifAi obtient le titre de compétence d'apprentissage automatique AWS en IA appliquée

JERSEY CITY, New Jersey, 10 mars 2021 /CNW/ - ElectrifAi, l'une des principales entreprises au monde des secteurs de l'intelligence artificielle (IA) pratique et des modèles d'apprentissage automatique préconçus, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu le titre de compétence en apprentissage automatique d'Amazon Web Services (AWS) dans la nouvelle catégorie de l'intelligence artificielle appliquée (IA appliquée). Cette désignation reconnaît qu'ElectrifAi a démontré une expérience et une expertise approfondies dans la conception ou l'intégration de solutions pratiques d'apprentissage automatique avec AWS.

Les partenaires AWS reconnus dans le cadre de l'élargissement des compétences en apprentissage automatique AWS aident les clients à tirer parti de solutions intelligentes pour optimiser leurs activités, accroître leurs revenus et réduire leurs coûts. Pour ce faire, on doit gérer, automatiser et gérer des flux de travail d'apprentissage automatique de bout en bout grâce à l'intelligence machine.

Les applications axées sur l'IA et l'apprentissage automatique mûrissent rapidement et créent de nouvelles exigences pour les entreprises. AWS suit le rythme et fait constamment évoluer ses programmes de compétences afin de permettre aux clients d'avoir accès à une technologie et à des services de consultation améliorés de la part des partenaires AWS. AWS a lancé deux nouvelles catégories parmi ses compétences d'apprentissage automatique, l'IA appliquée et les opérations d'apprentissage automatique, afin d'aider les clients à identifier facilement et en toute confiance des partenaires AWS hautement spécialisés possédant des capacités d'IA appliquée ou d'apprentissage automatique. Grâce à cette expansion du programme, les clients seront en mesure d'aller au-delà des capacités actuelles de la plateforme en matière de traitement des données et de science des données, et de trouver des partenaires AWS chevronnés qui les aideront à produire des modèles d'opérations d'apprentissage automatique efficaces et trouver des ensembles commerciaux pour leurs problèmes d'affaires (IA appliquée).

L'obtention du titre de compétence d'apprentissage automatique AWS dans la catégorie de l'IA appliquée distingue ElectrifAi en tant que partenaire AWS avec une expertise approfondie du domaine et une réussite client avérée.

« Aujourd'hui plus que jamais, les entreprises cherchent à se transformer au moyen des plus récentes solutions d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle avec AWS. Pour aider les clients à faire les bons choix lorsqu'ils cherchent le partenaire AWS le plus qualifié pour la tâche, nous avons étendu la compétence d'apprentissage automatique AWS leur permettant d'identifier facilement les partenaires AWS experts dans les domaines de l'IA appliquée et des opérations d'apprentissage automatique », a déclaré Julien Simon, évangéliste en IA et apprentissage automatique à l'échelle mondiale, AWS. « Ces partenaires AWS sont approuvés par AWS sur le plan des capacités technologiques et ont de solides antécédents de réussite. Nous sommes ravis d'inclure ElectrifAi dans le cadre du lancement des nouvelles catégories de compétences d'apprentissage automatique AWS. Nous nous réjouissons à l'idée d'innover ensemble et de continuer à servir nos clients grâce à la technologie et aux services de consultation novateurs et validés de nos partenaires AWS. »

« En tant que l'une des premières entreprises à obtenir ce statut prestigieux, nous sommes fiers et ravis d'obtenir le titre de compétence en apprentissage automatique AWS dans la catégorie de l'IA appliquée. Et en tant que chefs de file des modèles d'apprentissage automatique préconçus, nous nous considérons à l'avant-garde de l'IA pratique d'entreprise, laquelle constitue l'essence de l'IA appliquée », a déclaré Jim McGowan, premier vice-président de Cloud Partners, ElectrifAi.

AWS offre des solutions évolutives, souples et rentables, aux entreprises en démarrage jusqu'aux entreprises mondiales. Pour faciliter l'intégration et le déploiement harmonieux de ces solutions et aider les clients à trouver des partenaires AWS possédant une expérience et une expertise approfondies du secteur, AWS a élaboré le programme de compétences AWS.

Amazon SageMaker offre des fonctionnalités d'intelligence artificielle/d'apprentissage automatique parfaitement adaptées à tout environnement AWS. ElectrifAi est conçu pour améliorer les capacités de SageMaker d'Amazon en réduisant le délai de rentabilisation d'un client grâce à des modèles d'apprentissage automatique préconçus (y compris préformés, préformatés et tout nouveaux). Les clients peuvent mettre à profit des modèles d'apprentissage automatique en une fraction du temps qu'il leur faudrait pour créer des modèles eux-mêmes, sans avoir à construire des infrastructures supplémentaires. En tant que partenaires AWS, les clients d'ElectrifAi peuvent exécuter le transfert de leurs données par l'usine de modèles d'apprentissage automatique sur Amazon SageMaker sans avoir à faire migrer leurs données de l'environnement actuel. Les modèles préconçus d'ElectrifAi stimulent la croissance des revenus et la réduction des coûts, ainsi que l'amélioration des bénéfices et des rendements.

« Grâce aux solutions d'ElectrifAi, OXIO sera en mesure de servir ses clients avec les meilleures capacités de science des données et d'IA, lesquelles sont inégalées dans l'industrie des télécommunications d'aujourd'hui. Les capacités d'ElectrifAi en matière d'intelligence artificielle aideront OXIO à remodeler l'industrie des télécommunications telle que nous la connaissons en ouvrant la porte à des modèles d'affaires entièrement nouveaux, et nous nous réjouissons à l'idée d'élargir cette coopération dans d'autres domaines », a déclaré Gilles Louwerens, chef, Intelligence client et commerciale, OXIO.

À propos d'ElectrifAi

ElectrifAi est un chef de file mondial du secteur des modèles d'apprentissage automatique clé en main. La mission d'ElectrifAi est d'aider les organisations à changer leur façon de travailler grâce à l'apprentissage automatique, qui permet de stimuler la croissance des revenus, de réduire les coûts et d'améliorer les profits et le rendement. Fondée en 2004, ElectrifAi met à profit son leadership industriel chevronné, son équipe mondiale d'experts du domaine et sa réputation sur le plan de la transformation à grande échelle de données structurées et non structurées. Grâce à une grande bibliothèque de produits fondés sur les données de l'intelligence artificielle (IA), il est possible de rassembler des fonctions opérationnelles, des systèmes de données et des équipes pour produire des résultats supérieurs en un temps record. ElectrifAi compte environ 200 scientifiques des données, ingénieurs en logiciel et employés qui ont fait leurs preuves auprès de plus de 2 000 clients, dont la plupart s'avèrent des entreprises figurant au palmarès Fortune 500. L'engagement d'ElectrifAi à rendre l'IA et l'apprentissage automatique plus compréhensibles, pratiques et rentables pour les entreprises et les industries du monde entier est au cœur de sa mission. Le siège social de la société se trouve à Jersey City, et elle possède aussi des bureaux à Shanghai et à New Delhi.

