JERSEY CITY, New Jersey, 15 novembre 2021 /CNW/ - ElectrifAi, l'un des chefs de file mondiaux dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA) pratique et des modèles d'apprentissage automatique prédéfinis, a annoncé aujourd'hui son offre de services de vision par ordinateur et d'apprentissage automatique pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie au salon-conférence international sur le pétrole d'Abu Dhabi (ADIPEC). ElectrifAi sera présente au kiosque 13605.

Plus que jamais, les entreprises pétrolières et gazières doivent tirer parti de la puissance de l'IA, de l'apprentissage automatique et de la vision par ordinateur pour accroître leur efficacité opérationnelle et leur rentabilité. Mais comment relever ce défi? Les sociétés pétrolières, gazières et énergétiques génèrent des quantités extraordinaires de données dans l'ensemble de l'entreprise. Mais souvent, la valeur et la puissance de ces données ne sont jamais pleinement exploitées pour diverses raisons, notamment l'incapacité d'accéder à des données isolées, le manque généralisé de ressources compétentes en ingénierie et en sciences des données ainsi que l'incapacité de lier l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle aux besoins pratiques des unités commerciales.

Depuis plus de 15 ans, ElectrifAi est un chef de file dans le domaine de l'IA pratique, de l'apprentissage automatique et de la vision par ordinateur, qui aide des entreprises et des gouvernements à l'échelle mondiale à transformer rapidement leurs données en une arme stratégique pour stimuler la croissance des revenus et réduire les coûts et les risques. Nous disposons de l'une des plus grandes bibliothèques de modèles d'apprentissage automatique préstructurés, qui a été construite et mise à l'épreuve au cours des 15 dernières années. Nous avons également élaboré des modèles novateurs de vision par ordinateur pour favoriser la sécurité au travail et réduire les coûts. Grâce à son offre innovante d'apprentissage automatique en tant que service, ElectrifAi permet aux entreprises de profiter rapidement des avantages de l'IA et de l'apprentissage automatique. Nous nous occupons de ce qui est le plus difficile. Les clients décrivent simplement le scénario d'utilisation de leur entreprise. Nous leur indiquons quelles sont les données dont ils ont besoin. Après avoir obtenu ces données, ElectrifAi prend la relève en formant, en exploitant et en déployant les modèles, et en procurant des résultats rapidement. C'est aussi simple que cela.

L'ensemble des scénarios d'utilisation de la vision par ordinateur créés par ElectrifAi dépasse les fonctionnalités normales de la vision par ordinateur. Nous offrons de nombreuses solutions basées sur la vision par ordinateur qui pourraient être utilisées dans cette industrie. Par exemple, la sécurité au travail, le surveillance des infrastructures essentielles, la détection du méthane et la surveillance de l'équipement.

Dans l'industrie pétrolière et gazière, rien n'est plus important que la sécurité. L'erreur humaine dans des environnements à haut risque peut provoquer des accidents, des pertes de vie et des arrêts de production. La vision par ordinateur peut jouer un rôle essentiel dans la prévention des blessures et le bon fonctionnement des plateformes et des installations de production parce que les opérateurs sont alertés en cas de danger potentiel et que les problèmes peuvent être résolus avant qu'un accident ne survienne. En outre, la vision par ordinateur peut également jouer un rôle essentiel dans la surveillance des vannes et d'autres infrastructures essentielles pour détecter les erreurs humaines ainsi que l'usure et la détérioration des pièces susceptibles d'entraîner une défaillance de l'équipement. En plus des pertes attribuables aux arrêts de production, il y a aussi des coûts accessoires, comme les litiges, les amendes réglementaires et l'augmentation de la couverture d'assurance responsabilité civile, qui peuvent être évités.

L'apprentissage automatique en tant que service accroît l'efficacité et la commodité de l'apprentissage automatique. Les clients peuvent se lancer rapidement dans l'apprentissage machine sans avoir à déployer des efforts exhaustifs dans les processus d'installation ni à fournir leurs propres serveurs. Bien que la plupart des entreprises explorent activement les possibilités de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, bon nombre d'entre elles peinent à résoudre les problèmes liés à la disponibilité et à la qualité des données et à recruter et retenir des ingénieurs et des scientifiques des données. La nouvelle offre d'apprentissage automatique en tant que service d'ElectrifAi permet de relever ces défis. Grâce à ce service, les entreprises n'ont pas vraiment besoin d'expérience pour tirer le maximum des avantages commerciaux et opérationnels de l'IA et de l'apprentissage automatique. L'apprentissage automatique en tant que service se déploie facilement dans n'importe quel environnement infonuagique ou sur le site du client. ElectrifAi élaborera, exploitera et maintiendra les modèles pour le compte du client, ce qui rendra l'offre d'apprentissage automatique en tant que service plus rapide, meilleure, moins chère et beaucoup moins risquée pour les clients.

En utilisant l'apprentissage automatique en tant que service, les clients peuvent obtenir de nombreux avantages pour améliorer leurs activités et leurs capacités. Certains de ces avantages comprennent des coûts plus faibles, car un modèle peut être moins cher que le coût annuel d'un seul scientifique des données; des délais de déploiement plus rapides et un risque de projet plus faible, puisque le déploiement moyen prend de 8 à 12 semaines pour l'apprentissage automatique en tant que service au lieu de 8 à 12 mois pour bâtir de nouveaux modèles d'apprentissage automatique; un délai réduit avant d'obtenir de la valeur et un rendement élevé du capital investi.

L'une des offres d'ElectrifAi qui connaît un grand succès est une solution d'analyse des dépenses et de l'approvisionnement basée sur l'apprentissage automatique, qui gagne la confiance de certaines des plus grandes entreprises du monde. Elle est rapide et facile à déployer dans le centre de données d'un client ou dans n'importe quel environnement infonuagique choisi par le client. Les économies moyennes réalisées pour notre produit SpendAi se situent entre 2 et 4 %. Pour une entreprise dont les dépenses indirectes annuelles s'élèvent à un milliard de dollars, cela représente des économies annuelles de 20 à 40 millions de dollars. D'autres scénarios d'utilisation populaires comprennent la prévision de la demande, la tarification dynamique et la segmentation et la mobilisation de la clientèle.

« Nous sommes heureux de présenter nos offres de services pour la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique à l'industrie mondiale de l'énergie. Chaque entreprise peut désormais facilement tirer parti des avantages de la vision par ordinateur et de l'apprentissage automatique et profiter d'un rendement du capital investi très élevé. Nous aidons les entreprises du secteur de l'énergie du monde entier à se développer et à devenir plus concurrentielles grâce à des décisions commerciales fondées sur les données. » - Edward Scott, chef de la direction, ElectrifAi

ElectrifAi est un chef de file mondial du secteur des modèles d'apprentissage automatique clé en main. La mission d'ElectrifAi est d'aider les organisations à changer leur façon de travailler grâce à l'apprentissage automatique, qui permet de stimuler la croissance des revenus, de réduire les coûts et d'améliorer les profits et le rendement. Fondée en 2004, ElectrifAi met à profit son leadership industriel chevronné, son équipe mondiale d'experts du domaine et sa réputation sur le plan de la transformation à grande échelle de données structurées et non structurées. ElectrifAi dispose d'une grande bibliothèque de produits fondés sur les données de l'intelligence artificielle (IA), qui permet de rassembler des fonctions opérationnelles, des systèmes de données et des équipes pour produire des résultats supérieurs en un temps record. ElectrifAi compte environ 200 scientifiques des données, ingénieurs en logiciel et employés qui ont fait leurs preuves auprès de plus de 2 000 clients, dont la plupart s'avèrent des entreprises figurant au palmarès Fortune 500. L'engagement d'ElectrifAi à rendre l'IA et l'apprentissage automatique plus compréhensibles, pratiques et rentables pour les entreprises et les industries du monde entier est au cœur de sa mission. ElectrifAi est une entreprise mondiale qui a des bureaux à Miami, Jersey City, Shanghai et New Delhi.

