Électricité Canada nomme sa nouvelle présidente-directrice générale

OTTAWA, ON, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Le Conseil d'administration d'Électricité Canada a nommé Madame Josée M. Guibord, LL.B., IAS.A, nouvelle présidente-directrice générale de l'organisme à compter du 8 septembre 2026.

Comptant plus de 25 années d'expérience dans les secteurs de l'énergie, des mines et des infrastructures, Josée entre à Électricité Canada à un moment décisif où la demande canadienne en électricité devrait doubler au cours des 25 prochaines années. De concert avec Électricité Canada et ses membres, elle collaborera avec le gouvernement et d'autres intervenants pour mettre en œuvre une stratégie visant à répondre à une demande croissante, à stimuler l'électriﬁcation et à fournir une électricité fiable, abordable et de plus en plus propre aux Canadiens.

Josée Guibord a été cadre supérieur pendant plus d'une décennie dans le secteur énergétique, récemment à titre de conseillère de direction chez Dunsky Energy+ Climate. Auparavant, elle a été présidente-directrice générale d'Evolugen par Énergie Brookfield, où elle a géré un portefeuille d'actifs représentant plus de 10 milliards de dollars américains. À ce titre, elle a contribué à catalyser la croissance stratégique, à établir une nouvelle marque et une nouvelle vision et à produire des résultats financiers robustes. De plus, elle a été reconnue dans ces fonctions pour son expertise en relations gouvernementales et autochtones, en gouvernance d'entreprise, en gestion du risque, dans le dossier environnemental, social et de gouvernance et dans des programmes d'équité, de diversité et d'inclusion. Josée a aussi été chef du contentieux et première vice-présidente du volet nord-américain dÉnergie Brookfield et codirectrice du contentieux à Vale Canada Limited.

Détentrice d'un baccalauréat en droit avec mention magna cum laude de l'Université d'Ottawa, Josée Guibord est membre du Barreau de l'Ontario et est diplômée du Programme de formation des administrateurs de l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS.A). Son apport au Canada et ses services communautaires de longue date lui ont valu la Médaille du couronnement du roi Charles III en 2025.

Électricité Canada représente les grandes compagnies d'électricité du pays, qui alimentent en électricité des foyers, des commerces et des collectivités d'un littoral à l'autre.

Citation :

« Le secteur canadien de l'électricité vit un moment décisif. De plus en plus, il joue un rôle de premier plan pour forger l'avenir économique et énergétique du pays. À mesure que la demande augmente, nous avons encore bien du pain sur la planche pour bâtir le système d'électricité sur lequel les Canadiens compteront pendant des générations. Par sa vision, son expérience et son leadership, Josée saura guider Électricité Canada au long de ce prochain chapitre. Elle se démarque par sa vision stratégique, sa capacité à impulser la croissance et la transformation et son expérience poussée en gouvernement. Elle est ainsi bien placée pour déterminer l'avenir du secteur canadien de l'électricité. »

- Jana Mosley, présidente du Conseil d'administration d'Électricité Canada et présidente-directrice générale, Toronto Hydro.

À propos d'Électricité Canada :

Électricité Canada est la voix nationale de l'électricité au Canada. Nos membres produisent, transportent et distribuent de l'électricité à des foyers et à des entreprises partout au pays. Nous représentons des services publics d'électricité intégrés, des producteurs d'électricité indépendants, des compagnies de transport et de distribution, des négociants en électricité et des exploitants de systèmes. Nos membres livrent de l'électricité à tous les Canadiens, dans chaque province et territoire.

SOURCE Électricité Canada

Renseignements et entrevues : Graeme Burk, Directeur des communications, 613 809-0720, [email protected]