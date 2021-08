Élections scolaires le 26 septembre 2021 dans les commissions scolaires anglophones

Postes à pourvoir au sein des commissions scolaires anglophones

Commission scolaire Postes à pourvoir Central Québec · Un poste de commissaire · Un poste de présidente ou président Eastern Shores · Trois postes de commissaire Eastern Township · Un poste de commissaire English-Montréal · Un poste de commissaire Lester B. Person · Trois postes de commissaire · Un poste de présidente ou président New Frontiers · Trois postes de commissaire Sir Wilfrid Laurier · Un poste de présidente ou président Western Québec · Deux postes de commissaire

Qui peut voter à ces élections?

Seules les personnes inscrites sur la liste électorale d'une commission scolaire anglophone peuvent voter à ces élections. Ce sont généralement les parents dont l'enfant est admis ou a déjà été admis dans une commission scolaire anglophone. Les parents dont l'enfant est admis dans un centre de services scolaire francophone ne peuvent pas voter à ces élections.

Une personne qui a le droit de vote et qui n'a pas d'enfant admis à la commission scolaire anglophone ni au centre de services scolaire francophone qui dessert le territoire de son domicile peut demander d'être inscrite sur la liste électorale de la commission scolaire anglophone de ce territoire.

Mesures particulières liées à la pandémie

Le ministère de l'Éducation, responsable de l'application de la Loi sur les élections scolaires, précisera les mesures visant à réduire les risques de propagation de la COVID-19 lors de la tenue de cette élection. Les présidentes et présidents d'élection feront l'annonce des mesures en place dans leur commission scolaire au cours des prochaines semaines.

Données sur les élections scolaires

Ces élections sont une reprise des élections scolaires anglophones qui devaient avoir lieu le 1 er novembre 2020 et qui ont été suspendues en raison de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement a autorisé la tenue de ces élections le 4 août 2021, par le décret no 1076-2021.

Les dernières élections générales scolaires ont eu lieu le 2 novembre 2014; le taux de participation était alors de 16,88 % dans les commissions scolaires anglophones.

Aux fins de l'élection des commissaires, le territoire de chaque commission scolaire anglophone est divisé en 8 à 12 circonscriptions, en fonction du nombre d'électrices et d'électeurs.

Les commissaires sont élus par les électrices et les électeurs de la circonscription dans laquelle ils se présentent. La présidente ou le président de la commission scolaire est élu par tous les électeurs de la commission scolaire.

La carte des territoires des centres de services scolaires et des commissions scolaires du Québec est accessible sur le site Données Québec.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises.

À l'occasion des élections scolaires, l'institution offre un service-conseil aux présidentes et aux présidents d'élection des commissions scolaires anglophones, qui sont responsables de l'organisation des élections sur leur territoire. Elle assure également le contrôle du financement politique et des dépenses électorales des personnes candidates à ces élections. De plus, elle a le mandat de faire enquête et de poursuivre les contrevenants en cas de non-respect de la loi.

