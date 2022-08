Élections québécoises 2022 - L'industrie touristique recommande six clés pour propulser le nouveau tourisme

QUÉBEC, le 27 août 2022 /CNW Telbec/ - L'Alliance de l'industrie touristique du Québec fait connaître les priorités de ses membres et invite tous les partis à placer l'industrie touristique québécoise au cœur de leurs engagements.

La pandémie a changé à jamais le visage du tourisme. En cette première année de véritable reprise des activités touristiques, la course mondiale est entamée pour s'établir comme une destination moderne, renouvelée et durable. Le prochain gouvernement doit miser sur le potentiel unique du tourisme quatre saisons et continuer de reconnaître l'apport incontournable de l'industrie à la vitalité économique des régions du Québec et au bien-être des citoyen.ne.s.

Pour maintenir sa position comme destination incontournable ici et sur les marchés internationaux, l'industrie doit pouvoir bénéficier des mesures requises pour consolider et stimuler l'investissement privé, de même que pour soutenir activement l'innovation. Ces leviers doivent prioriser la transition vers un modèle durable afin de mieux s'adapter à la nouvelle réalité du tourisme et maximiser les retombées largement reconnues du secteur au bénéfice des Québécois.es.

Soutenir l'industrie touristique dans sa transformation

Dans le but d'assurer une position concurrentielle forte sur les marchés et de soutenir la créativité des entrepreneur.e.s, l'industrie demande que le prochain gouvernement:

Facilite la transformation technologique des entreprises en matière de main-d'œuvre, de processus transactionnels et de présence promotionnelle dans l'environnement numérique.

Favorise la consolidation, l'innovation et le développement d'une offre touristique de calibre mondial responsable et durable.

Soutienne l'investissement dans le développement de la saison hivernale et la stabilisation des destinations en proposant des activités quatre-saisons.

Dans le but d'enrichir l'identité distinctive du Québec comme destination touristique, l'industrie demande que le prochain gouvernement:

Assure l'accès simplifié aux régions du Québec en favorisant la mobilité durable et l'intermodalité des moyens de transport.

Développe la main-d'œuvre touristique en favorisant l'attractivité du secteur pour les différentes catégories et profils de travailleurs.euses.

Préserve l'accès aux territoires et espaces naturels publics qui constituent en eux-mêmes une attraction.

Rappelons qu'en 2019, l'industrie touristique québécoise générait plus de 16,4 milliards de dollars dans l'économie dont plus de quatre milliards d'argent neuf en dépenses provenant des touristes internationaux. Avec plus de 25 000 entreprises qui généraient plus de 400 000 emplois, le secteur touristique représentait le troisième secteur d'exportation en importance au Québec.

Le document de recommandations peut être consulté ici.

Citation

« La pandémie a permis de démontrer plus que jamais la valeur économique et sociale du tourisme à l'échelle mondiale et québécoise. Maintenant que la reprise est bien enclenchée et que nous entrons dans une nouvelle étape qui accélérera la transformation de l'industrie, il faut continuer à mettre en place les bons leviers pour le développement et le rayonnement des entreprises touristiques. Par leur effet multiplicateur dans l'économie, leurs actions profitent largement à la vitalité des centres et des régions. Investir en tourisme, c'est investir dans un secteur à grand potentiel qui génère de la richesse et stimule la fierté d'accueillir aux quatre coins du Québec. »

Martin Soucy, président-directeur général

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

L'Alliance de l'industrie touristique du Québec est une organisation privée sans but lucratif qui fédère plus de 10 000 entreprises réunies au sein de 45 partenaires associatifs régionaux, sectoriels et affiliés. Elle représente les entreprises et les associations du secteur touristique pour propulser la performance de l'industrie tout en soutenant et en participant au développement de l'offre et à la mise en marché touristique de la destination. Depuis 2016, elle est le porte-voix de l'ensemble de l'industrie touristique québécoise.

