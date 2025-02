Élections Québec en tournée sur la Côte-Nord pour sensibiliser les jeunes à la démocratie

QUÉBEC, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Élections Québec entreprend une tournée dans certains établissements scolaires de la Côte-Nord cette semaine. Cette initiative vise à promouvoir l'engagement démocratique auprès des jeunes du primaire, du secondaire et du cégep. L'institution leur propose des outils concrets pour favoriser leur participation à la vie citoyenne. Le taux de participation électorale est inférieur à la moyenne provinciale dans cette région, particulièrement chez les jeunes.

« Cette tournée est possible grâce au dynamisme de membres d'équipes-écoles de la région de la Côte-Nord. Je tiens à souligner le travail de ceux et celles qui font vivre la démocratie auprès des jeunes, puisque leurs initiatives et leurs efforts peuvent contribuer à améliorer la participation électorale des futures générations d'électrices et d'électeurs », a précisé le directeur général des élections, M. Jean-François Blanchet.

Calendrier de la tournée

Deux ateliers animés sont prévus le 25 février à l'école Manikanetish, dans la communauté innue d'Uashat Mak Mani-Utenam, sur le territoire d'Uashat. Ces ateliers permettront d'explorer des manières de faire vivre la démocratie à l'école, notamment en mettant sur pied un conseil d'élèves.

Le 26 février, le conseil d'élèves de l'école Roger-Martineau, de Natashquan, se joindra aux conseils d'élèves des écoles Monseigneur-Labrie et Lestrat, à Havre-Saint-Pierre, pour recevoir la formation du programme Vox populi : ta démocratie à l'école. L'école Monseigneur-Labrie, où se tiendra la formation, est membre du programme Vox populi depuis sa création, il y a 10 ans.

Le 27 février, une rencontre aura lieu avec une classe du cégep de Sept-Îles inscrite au cours Projets d'intégration en sciences humaines. La citoyenneté québécoise et l'engagement citoyen seront à l'ordre du jour, notamment dans un jeu-questionnaire et dans diverses activités participatives.

Le 28 février, les élèves de 5e et 6e année de l'école primaire Richard, à Chute-aux-Outardes, participeront à un atelier dans le cadre du cours Culture et citoyenneté québécoise. Offert dans toutes les écoles du Québec pour la première fois cette année, ce cours aborde notamment les valeurs et les principes démocratiques.

Élections Québec ira aussi à Baie-Comeau pour rencontrer des personnes-ressources du carrefour jeunesse et du centre de services scolaire afin de présenter son offre éducative. Par ailleurs, elle outillera un nouveau formateur qui pourra ensuite animer des ateliers sur le système électoral québécois et sur l'exercice du droit de vote pour les personnes qui suivent un parcours de francisation ou d'alphabétisation.

Données sur la participation électorale

Dans la circonscription de Duplessis, qui couvre la partie plus à l'est de la région de la Côte-Nord, le taux de participation aux élections générales provinciales d'octobre 2022 était d'un peu plus de 53 %. Il s'agit de l'un des 10 plus bas taux au Québec. Le taux de participation pour l'ensemble du Québec était d'un peu plus de 66 %. Le taux de participation des électrices et des électeurs de 18 à 24 ans de Duplessis était le plus bas au Québec : il était à peine plus haut que 35 %, alors que la moyenne provinciale est de 54 % dans ce groupe d'âge.

Un engagement durable envers la vitalité démocratique

L'un des volets de la mission d'Élections Québec est de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise. Depuis près de 35 ans, l'institution mène diverses actions afin d'encourager la participation citoyenne sous toutes ses formes et à tous les âges. L'engagement citoyen comprend le vote, bien sûr, mais aussi la participation à la vie de son milieu en donnant son opinion et en prenant part aux décisions.

À ce propos, le directeur général des élections souligne que « l'intérêt pour la démocratie se développe à long terme, puisqu'on ne devient pas des citoyens engagés du jour au lendemain. Les jeunes doivent connaître le système électoral et politique, mais il faut aussi leur faire vivre des expériences concrètes de démocratie. »

Élections Québec offre plusieurs programmes éducatifs gratuitement. Ils permettent, par exemple, de mettre en place un conseil d'élèves dans une école ou de mener un budget participatif au sein d'une maison des jeunes. Les élections municipales, qui se tiendront cet automne, offriront également des occasions de faire vivre la démocratie dans les écoles partout au Québec, grâce au programme Électeurs en herbe. Les programmes éducatifs d'Élections Québec sont décrits sur son site Web.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution impartiale et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise.

