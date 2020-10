Élections Québec cherche à pourvoir un poste de directrice ou directeur du scrutin dans la circonscription de Blainville

Ce poste est devenu vacant après la tenue du récent concours de recrutement d'Élections Québec, qui visait à pourvoir 49 postes similaires à travers le Québec. Il doit donc faire l'objet d'un nouveau concours, conformément aux dispositions de la Loi électorale.

L'emploi de directrice ou directeur du scrutin

L'emploi de directrice ou directeur du scrutin sort de l'ordinaire. Il consiste à orchestrer, avec le soutien de l'équipe expérimentée d'Élections Québec, l'organisation et le déroulement des élections provinciales sur tout le territoire de sa circonscription pendant une période de 10 ans. La personne qui occupe ce poste doit être disponible à temps plein lors d'élections provinciales partielles ou générales ainsi que lors d'un référendum. Les personnes intéressées peuvent postuler même si elles occupent déjà un emploi à temps plein, puisque la Loi électorale prévoit que tout employeur doit accorder un congé sans solde à un membre du personnel qui exerce cette fonction.

« Il s'agit d'une occasion unique de travailler au cœur de la démocratie, en relevant le défi stimulant qu'est la gestion d'une élection provinciale sur le terrain », a souligné le directeur général des élections, M. Pierre Reid. Parmi les défis à relever : recruter et former le personnel électoral; trouver, louer et aménager les lieux de vote; et planifier et tenir tous les types de vote, dont le vote à domicile, le vote dans les établissements d'enseignement et celui le jour des prochaines élections provinciales, prévues le 3 octobre 2022.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises. Élections Québec, ce sont aussi les 125 directrices et directeurs du scrutin déployés aux quatre coins du Québec, qui sont responsables de l'administration et de l'organisation des élections dans les 125 circonscriptions électorales.

