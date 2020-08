Élections Québec cherche à pourvoir neuf postes de directrice ou directeur du scrutin dans la région de la Montérégie

QUÉBEC, le 31 août 2020 /CNW Telbec/ - Élections Québec lance un concours de recrutement pour les postes vacants de directrice ou directeur du scrutin dans 49 circonscriptions, partout au Québec. Dans la région de la Montérégie, un poste est à pourvoir dans chacune des circonscriptions suivantes : Brome-Missisquoi, Châteauguay, Granby, Huntingdon, Iberville, La Pinière, Saint-Hyacinthe, Vachon et Vaudreuil.

L'emploi de directrice ou directeur du scrutin est hors de l'ordinaire. Il consiste à orchestrer, avec le soutien de l'équipe expérimentée d'Élections Québec, l'organisation et le déroulement des élections provinciales sur tout le territoire de sa circonscription pour une période de 10 ans. La disponibilité à temps plein est requise lors d'élections provinciales partielles et générales, ou lors d'un référendum.

« Il s'agit d'une occasion unique de travailler au cœur de la démocratie, en relevant le défi stimulant qu'est la gestion d'une élection provinciale sur le terrain », a souligné le directeur général des élections, M. Pierre Reid. Parmi les défis à relever : recruter le personnel électoral et le former; cibler, louer et aménager les lieux de vote; planifier et tenir tous les types de vote, dont le vote à domicile, le vote dans les établissements d'enseignement et celui le jour même des prochaines élections provinciales, prévues le 3 octobre 2022.

Mme Sophie Cassis, directrice du scrutin dans la circonscription des Îles-de-la-Madeleine depuis 2016, parle de son expérience avec passion : « Pendant un mois et demi, on a la chance de vivre une expérience très riche. On côtoie des gens quotidiennement. On passe beaucoup de temps ensemble à réaliser tout ce qui est prévu au calendrier électoral. Les gens sont heureux de venir voter et ça nous procure beaucoup de satisfaction, car on participe concrètement à notre démocratie. On permet aux gens d'exercer leur droit de vote, ce qui est un privilège en soi. »

Les personnes intéressées peuvent consulter le site Web electionsquebec.qc.ca/recrutementds pour plus d'information. Elles ont jusqu'au 17 septembre, à 16 h 30, pour postuler en ligne. Elles peuvent postuler même si elles occupent déjà un emploi à temps plein, puisque la Loi électorale prévoit que tout employeur doit accorder un congé sans solde pour exercer cette fonction.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises. Élections Québec, ce sont aussi les 125 directrices et directeurs du scrutin déployés aux quatre coins du Québec, qui sont responsables de l'administration et de l'organisation des élections dans les 125 circonscriptions électorales.

Nous proposons aux médias de réaliser une entrevue avec une directrice ou un directeur du scrutin d'expérience pour faire découvrir ce métier unique; communiquez avec nous!

Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir nos communiqués de presse par courriel.

Annexe : Liste des circonscriptions où un poste de directrice ou directeur du scrutin est à combler, par région administrative

Région administrative Circonscription Abitibi-Témiscamingue Rouyn-Noranda−Témiscamingue Bas-Saint-Laurent Matane-Matapédia Rimouski Rivière-du-Loup−Témiscouata Capitale-Nationale Charlevoix−Côte-de-Beaupré Jean-Lesage Jean-Talon Portneuf Taschereau Centre-du-Québec et Montérégie Johnson Chaudière-Appalaches Lévis Côte-Nord et Nord-du-Québec René-Lévesque Ungava Estrie Sherbrooke Laurentides Berthier Groulx Joliette Mirabel Repentigny Rousseau Saint-Jérôme Bertrand Laval Chomedey Laval-des-Rapides Vimont Mauricie Champlain Laviolette−Saint-Maurice Montérégie Brome-Missisquoi Châteauguay Granby Huntingdon Iberville La Pinière Saint-Hyacinthe Vachon Vaudreuil Montréal Hochelaga-Maisonneuve Jacques-Cartier Jeanne-Mance−Viger Laurier-Dorion Mercier Mont-Royal−Outremont Notre-Dame-de-Grâce Verdun Viau Outaouais Chapleau Saguenay-Lac-Saint-Jean Chicoutimi Jonquière Roberval

SOURCE Directeur général des élections

Renseignements: Service des relations avec les médias, Élections Québec, 418 644-3320 ou 1 888 870-3320, [email protected]

Liens connexes

http://www.dgeq.qc.ca