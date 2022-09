Élections Québec 2022 - CULTURE MONTRÉAL PROPOSE 40 RECOMMANDATIONS POUR LA RELANCE CULTURELLE ET INVITE LES PARTIS À FAIRE PART DE LEUR VISION

MONTRÉAL, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - Fidèle à ses habitudes, Culture Montréal, dont la mission est d'ancrer la culture au cœur du développement de Montréal, invite les partis politiques du Québec à accorder une place importante aux arts et à la culture dans leurs campagnes respectives.

L'organisme présente aujourd'hui sa plateforme La culture fait campagne, comprenant 40 recommandations visant à inscrire les arts et la culture au cœur des discussions tout au long de la campagne menant au scrutin du 3 octobre.

« Cela fait 20 ans que Culture Montréal s'implique pour que la culture occupe une place prépondérante parmi les enjeux électoraux, que ce soit au fédéral, au provincial et au municipal, souligne la présidente de l'organisme, Liza Frulla. L'actuelle campagne électorale constitue une opportunité pour les partis politiques en lice de faire connaître leurs visions pour le développement culturel de Montréal et pour la relance culturelle de tout le Québec au cours des prochaines années, afin que les électeurs puissent faire un choix éclairé. »

Ces recommandations offrent aux partis des thèmes concrets pour permettre aux futures personnes élues de s'impliquer activement pour ce secteur d'activité si névralgique: « Il y a une grande profondeur dans cette plateforme puisque les recommandations proviennent directement des acteurs du secteur culturel, ajoute Mme Frulla. Ces recommandations servent de contenu de référence et de leviers pour les candidats afin de les inciter à se commettre avec des engagements en matière culturelle. Il en va de notre qualité de vie pour les années qui viennent. »

La plateforme de recommandations a été créée en concertation avec plusieurs dizaines d'intervenants culturels et la majorité d'entre elles s'appliquent à la grandeur de la province. Les candidats et candidates choisis par les partis seront invités à un débat sur cet enjeu crucial, qui sera orchestré par le Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec, dont fait partie Culture Montréal. Cet événement, en partenariat avec la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi Marcoux des HEC, aura lieu le 8 septembre à l'auditorium Banque Nationale des HEC de Montréal. Les détails se trouvent ici.

Un large spectre de recommandations, à l'image du secteur culturel d'ici

Les recommandations contenues dans la plateforme de Culture Montréal portent sur des thèmes fort variés. À titre d'exemple :

- Prolonger pour les quatre prochaines années les investissements afin de soutenir la relance progressive du secteur culturel, à la suite de la pandémie de COVID-19. - Mettre en place des mesures structurantes liées aux enjeux de la main-d'œuvre au sein du milieu culturel. - Agir de concert avec la Ville de Montréal et le gouvernement du Canada en faveur de la réalisation du projet d'ambassade culturelle autochtone DestiNATIONS, dont la mission première sera de faire connaître les arts et la culture des Premières Nations et des Inuits du Québec. - Soutenir de manière significative la transformation numérique de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) afin qu'elle puisse poursuivre pleinement sa mission en tant qu'institution du XXIe siècle. - Renforcer le réseau des musées en région et clarifier le projet des Espaces bleus. - En partenariat avec Loto-Québec, explorer la mise en place d'un loto du patrimoine québécois en tant qu'outil de sensibilisation et de contribution des citoyens à la préservation du patrimoine. - Mettre sur pied un groupe de travail en vue de réactualiser les interventions sur la philanthropie culturelle. - Prévoir un investissement régulier et à long terme pour le Plan culturel numérique du Québec afin d'assurer une continuité du déploiement numérique dans toutes les sphères de la culture. - Financer un projet permettant de cartographier et de mesurer les principales sources de GES du secteur culturel québécois et contribuer à l'élaboration d'un plan d'action ciblé pour le secteur culturel.

La liste des 40 recommandations se trouve sur le site web de Culture Montréal, à culturemontreal.ca.

À propos de Culture Montréal

Culture Montréal est un organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan qui rassemble tout citoyen reconnaissant le rôle fondamental de la culture dans l'essor de la métropole. Culture Montréal est un lieu de réflexion, de concertation et d'intervention dont la mission est d'ancrer la culture au cœur du développement de Montréal. L'organisme est reconnu comme un conseil régional de la culture. Depuis 2005, Culture Montréal met de l'avant les recommandations du milieu culturel à chaque scrutin électoral, autant fédéral, provincial que municipal.

