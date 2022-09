Élections provinciales de 2022 : voter entre deux cours, c'est pratique!

QUÉBEC, le 9 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Des bureaux de vote seront installés dès le 23 septembre dans plus de 170 centres de formation professionnelle, cégeps, collèges et universités du Québec. Les étudiantes et étudiants pourront y voter pour une personne candidate de la circonscription de leur domicile. Ils pourront également s'inscrire ou modifier leur inscription à la liste électorale, au besoin.

Pour la première fois, cette année, les autres électrices et électeurs qui ont accès aux lieux, comme les membres du personnel de l'établissement, pourront également voter sur le campus.

Les bureaux de vote sur les campus seront ouverts les 23, 27 et 28 septembre, généralement entre 9 h 30 et 20 h, ainsi que le 29 septembre, de 9 h 30 à 14 h. Les particularités liées à chaque bureau de vote sont accessibles sur le site Web d'Élections Québec.

Voter dans la circonscription de son domicile

Les électrices et les électeurs doivent voter pour une personne candidate de la circonscription où se trouve leur domicile. Le domicile d'une personne est l'endroit qu'elle considère comme sa principale demeure, qu'elle donne en référence pour l'exercice de ses droits civils et qu'elle indique publiquement comme étant son domicile - par exemple, dans ses communications avec les instances gouvernementales, dans sa déclaration de revenus et dans les documents liés à son prêt étudiant.

Souvent, les étudiantes et les étudiants vont habiter à proximité de leur lieu d'étude, mais leur domicile est toujours à la maison de leurs parents, qui peut se trouver dans une autre circonscription que celle de leur campus. Ils votent alors pour une personne candidate de la circonscription de leur domicile. C'est l'esprit du vote sur les campus : éviter aux étudiants d'avoir à se rendre dans leur circonscription pour exercer leur droit de vote. Près de 80 % des votes exercés sur les campus, lors des élections de 2014 et de 2018, ont d'ailleurs été comptabilisés dans une autre circonscription que celle du campus.

Pour faire une demande de changement de domicile, l'électrice ou l'électeur doit démontrer qu'il habite réellement dans un autre lieu et qu'il a l'intention d'en faire sa principale demeure. Ses déclarations, les circonstances et les différents documents qu'il soumet lorsqu'il fait sa demande peuvent démontrer son intention. Lorsqu'elle traite une demande de changement de domicile, la commission de révision peut demander toute preuve documentaire ou verbale qu'elle estime nécessaire pour fonder sa décision.

