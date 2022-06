Élections provinciales de 2022 : nouveautés et préparation

QUÉBEC, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Il y aura quelques nouveautés lors des élections provinciales, prévues le 3 octobre 2022. Parmi celles-ci :

Le vote postal sera accessible aux électrices et aux électeurs devant s'isoler en raison de la COVID-19. Les personnes plus à risque de développer des complications en cas de contamination à la COVID-19 (par exemple, les personnes immunosupprimées) pourront aussi voter par la poste.

Les jeunes de 16 et 17 ans pourront désormais travailler lors d'élections provinciales. Ce sera une belle occasion, pour eux, de se familiariser de près avec le processus électoral, tout en venant prêter main-forte à notre démocratie. Le recrutement du personnel est un défi à chaque élection.

Les électrices et les électeurs qui résident temporairement dans une ressource en dépendance ou dans une maison de soins palliatifs et qui ne sont pas en mesure de se déplacer pourront demander d'exercer leur droit de vote sur place.

La trame de fond du bulletin de vote passera du noir au gris afin d'accélérer le travail d'impression. En effet, les délais de production constituaient un enjeu lors de chaque élection.

Les électrices et les électeurs invités à se préparer

Les élections seront déclenchées au plus tard le 29 août prochain, c'est-à-dire dans un peu moins de trois mois. Les préparatifs d'Élections Québec vont bon train. Les électrices et les électeurs peuvent eux aussi prendre une longueur d'avance :

La grande période des déménagements s'amorce, au Québec. En cette année électorale, c'est plus important que jamais de faire son changement d'adresse. Les électrices et les électeurs peuvent vérifier dès maintenant leur inscription sur la liste électorale et utiliser le Service québécois de changement d'adresse, au besoin.

Les personnes intéressées à travailler lors des élections peuvent déjà postuler sur le site Web d'Élections Québec, notamment pour la révision de la liste électorale ainsi que pour les jours de vote.

Les électrices et les électeurs qui seront à l'étranger lors des jours de vote peuvent déjà demander à voter à l'extérieur du Québec sur le site Web d'Élections Québec. Les trousses conçues pour ce type de vote pourront être envoyées dès que la période électorale sera déclenchée.

Les élections provinciales de 2018 en bref

Près de 6,2 millions d'électrices et d'électeurs étaient inscrits sur la liste électorale.

Plus de 3 000 personnes s'étaient inscrites au vote hors Québec; elles étaient réparties dans une centaine de pays différents.

Les déclarations de candidature de 940 personnes avaient été acceptées. Dix-huit partis politiques avaient présenté des personnes candidates et vingt et une personnes s'étaient présentées à titre indépendant.

Au cours de la période électorale, Élections Québec avait engagé et formé plus de 70 000 personnes.

Le 1 er octobre 2018, près de 21 000 urnes se trouvaient dans plus de 3 000 lieux de vote.

octobre 2018, près de 21 000 urnes se trouvaient dans plus de 3 000 lieux de vote. Le taux de participation avait été de 66,45 %. Pas moins de 27,26 % des électrices et des électeurs avaient exercé leur vote par anticipation.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises. Elle compte notamment sur les 125 directrices et directeurs du scrutin, déployés aux quatre coins du Québec, qui sont responsables d'organiser les élections dans les 125 circonscriptions électorales.

