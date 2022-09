Élections provinciales de 2022 : le vote par anticipation commence dimanche

QUÉBEC, le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le vote par anticipation se tiendra le dimanche 25 septembre ainsi que le lundi 26 septembre. Les lieux de vote seront ouverts de 9 h 30 à 20 h; ils seront tous accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Les électrices et les électeurs peuvent connaître leur lieu de vote par anticipation en consultant l'avis d'inscription qu'ils ont reçu par la poste. Ils peuvent aussi consulter le site Web www.elections.quebec ou téléphoner au 1 888 ÉLECTION.

La liste des personnes candidates se trouve sur le site Web d'Élections Québec.

Preuve d'identité requise

Pour voter, les électrices et les électeurs doivent présenter une pièce d'identité. La carte d'assurance maladie, le permis de conduire et le passeport canadien figurent parmi les pièces d'identité acceptées.

Les électeurs sont invités à apporter l'avis d'inscription qu'ils ont reçu par la poste lors du vote. Le personnel électoral pourra ainsi les diriger plus rapidement vers le bon endroit.

Avant d'aller voter

Élections Québec invite les électrices et les électeurs à s'assurer d'être inscrits sur la liste électorale, une condition essentielle pour voter. Lors du vote par anticipation et le jour de l'élection, ils ne pourront pas s'inscrire ni faire de changement d'adresse sur place. Ils peuvent vérifier s'ils sont inscrits en consultant l'avis d'inscription qu'ils ont reçu par la poste au début du mois de septembre; ils peuvent aussi le faire en ligne ou par téléphone, au 1 888 ÉLECTION. La date limite pour s'inscrire ou pour modifier son inscription est le 29 septembre à 14 h.

Autres options pour voter

Les électrices et électeurs qui ne peuvent pas voter par anticipation ni le jour des élections ont d'autres options.

Les 23 et 24 septembre ainsi que du 27 au 29 septembre, jusqu'à 14 h, ils peuvent voter au bureau de n'importe quel directeur ou directrice du scrutin. Ils voteront pour une personne candidate de leur circonscription.

Le 23 septembre et du 27 au 29 septembre, les étudiantes et étudiants ainsi que le personnel de plusieurs établissements d'enseignement peuvent voter dans leur collège, centre de formation professionnelle, cégep ou université. Ils voteront pour une personne candidate de leur circonscription.

Au cours de cette même période, le vote se tiendra également dans plusieurs résidences privées pour aînés et centres d'hébergement et de soins de longue durée; au domicile des électeurs qui en ont fait la demande parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer pour des raisons de santé; dans la chambre des électeurs qui en ont fait la demande et qui se trouvent dans un centre de réadaptation, dans un hôpital, dans une maison de soins palliatifs ou dans une ressource en dépendance; ainsi que dans des régions éloignées ou isolées, grâce aux bureaux de vote itinérants.

Étant donné le contexte de transmission de la COVID-19, certains électeurs ont également accès au vote par correspondance :

Les personnes plus à risque de développer des complications en cas de contamination à la COVID-19 en raison de leur état de santé, c'est-à-dire les personnes atteintes de maladies chroniques ou ayant un système immunitaire affaibli -- la période d'inscription prendra fin le 25 septembre à 17 h;

Les personnes en situation d'isolement en raison de la COVID-19 -- l'inscription est possible jusqu'au 3 octobre.

Vivre la démocratie en famille

Élections Québec invite les parents à vivre la démocratie en famille. Dans tous les lieux de vote par anticipation et le jour des élections, les enfants pourront voter aux petits bureaux de vote conçus spécialement pour les citoyennes et citoyens de 3 à 12 ans. Les enfants pourront vivre une expérience ludique et concrète de démocratie en répondant à la question suivante :

Être citoyen, c'est faire partie d'un groupe, comme ta ville, ton village, ta famille ou ton école. C'est aussi être capable de bien vivre avec les autres. Que fais-tu pour être un bon citoyen ou une bonne citoyenne?

a) J'accepte que les autres soient différents de moi

b) J'aide les personnes qui en ont besoin

c) J'exprime mes idées et j'écoute celles des autres

d) Je propose des solutions pour régler les problèmes

Les résultats des petits bureaux de vote seront dévoilés sur le site Web d'Élections Québec le lendemain de l'élection.

