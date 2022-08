Élections provinciales de 2022 : l'inscription au vote hors Québec se termine dans un mois

QUÉBEC, le 15 août 2022 /CNW Telbec/ - Les élections générales provinciales seront déclenchées sous peu. Les électrices et les électeurs qui seront à l'extérieur du Québec lors des jours de vote peuvent demander à s'inscrire au vote hors Québec dès maintenant. La date limite pour s'y inscrire est le mercredi 14 septembre à 23 h 59 (heure de l'Est).

Mieux vaut agir sans tarder, puisqu'il faut prévoir un délai pour l'expédition de la trousse de vote à l'extérieur du Québec. Ces trousses pourront être expédiées dès le déclenchement des élections à celles et ceux qui seront déjà inscrits à ce moment. Les électrices et électeurs doivent aussi tenir compte du temps nécessaire pour retourner leur bulletin de vote rempli aux bureaux d'Élections Québec, à Québec, avant le lundi 3 octobre à 20 h.

Le vote d'une électrice ou d'un électeur vivant à l'étranger est comptabilisé dans la circonscription où il vivait avant son départ du Québec.

Les jours de vote

Au total, il y a huit jours pour voter. Si les élections se tiennent le 3 octobre prochain, comme c'est prévu actuellement, il y aura cinq jours de vote dans les bureaux des directrices et directeurs du scrutin, les 23, 24, 27, 28 et 29 septembre; deux jours de vote par anticipation, les 25 et 26 septembre; ainsi que le vote le jour même des élections, le 3 octobre.

Les conditions à remplir

Une électrice ou un électeur peut demander de voter hors Québec s'il avait son domicile dans la province depuis 12 mois consécutifs au moment de son départ. Il doit également avoir quitté le Québec depuis deux ans ou moins, sauf exception, et avoir l'intention d'y revenir.

L'exception au délai de deux ans vise les personnes affectées à l'extérieur de la province pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada, incluant les Forces armées canadiennes, ou d'un organisme international dont le Québec ou le Canada est membre et auquel il verse une contribution. Ces personnes sont admissibles au vote hors Québec sans égard à la date de leur départ.

La demande d'inscription au vote hors Québec

Le site Web www.elections.quebec fournit plus d'information et permet de faire une demande d'inscription en ligne ou de télécharger le formulaire pour faire une demande par télécopieur ou par la poste.

Le vote hors Québec en 2018

Lors des élections générales de 2018, un peu plus de 3 110 électrices et électeurs s'étaient inscrits au vote hors Québec. Les demandes provenaient de 100 pays. Les deux pays les plus représentés étaient le Canada et la France, avec près de 700 inscriptions, mais des bulletins de vote ont été envoyés dans une région aussi inusitée que l'archipel du Svalbard, situé dans le cercle polaire arctique, au nord de la Norvège.

Toutes les tranches d'âge de la population se sont prévalues de cette option de vote, mais les personnes de 18 à 29 ans ont représenté 45 % des inscriptions.

