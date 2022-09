Élections provinciales de 2022 : Élections Québec cherche du personnel électoral dans sept circonscriptions

QUÉBEC, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le recrutement pour la journée de vote du 3 octobre va bon train, mais il y a toujours des postes à pourvoir dans sept circonscriptions. Élections Québec invite les personnes souhaitant vivre cette expérience à postuler en ligne ou à communiquer avec la directrice ou le directeur du scrutin de la circonscription où elles souhaitent travailler.

Ce n'est pas nécessaire de vivre dans une circonscription pour y travailler. Il faut toutefois :

Avoir 16 ans et plus le jour des élections;

Avoir la citoyenneté canadienne;

Avoir son domicile au Québec depuis au moins six mois;

Ne pas être sous curatelle ni avoir perdu ses droits électoraux.

Plusieurs postes de secrétaires de bureau de vote sont disponibles. Élections Québec cherche également des scrutatrices ou scrutateurs, quelques préposées ou préposés à l'information et au maintien de l'ordre (PRIMO) et quelques aides-PRIMO.

La ou le secrétaire du bureau de vote indique, sur la liste électorale, qu'une électrice ou un électeur a voté. Il assiste la scrutatrice ou le scrutateur et il remplit le registre du scrutin lorsque des situations particulières se présentent.

La scrutatrice ou le scrutateur dirige les activités du bureau de vote. Il l'aménage et veille au bon déroulement du vote. Il s'adresse à l'électrice ou à l'électeur et lui remet son bulletin de vote. Il procède au dépouillement des votes et transmet les résultats.

Les PRIMO et aides-PRIMO supervisent les opérations dans les lieux de vote, accueillent les électrices et les électeurs, les dirigent vers leur bureau de vote et veillent au bon déroulement des jours de vote.

Les salaires varient entre 16,95 $ à 19,94 $/heure. Toutes les formations nécessaires à l'emploi sont payées. Certaines d'entre elles peuvent être suivies en ligne.

Circonscriptions à la recherche de personnel électoral par région administrative

Région Circonscription Estrie-Centre-du-Québec Mégantic Île de Montréal Mont-Royal-Outremont D'Arcy-McGee Laurentides-Lanaudière L'Assomption Montérégie Beauharnois Outaouais Hull Pontiac

SOURCE Élections Québec

Renseignements: Service des relations avec les médias, Élections Québec, 418 644-3320 ou 1 888 870-3320, [email protected]