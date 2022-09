Élections provinciales 2022 : Un débat électoral sur l'horticulture ornementale, environnementale et nourricière organisé à Saint-Hyacinthe

SAINT-HYACINTHE, QC, le 13 sept. 2022 /CNW/ - Québec Vert est fière d'annoncer qu'un débat électoral portant sur les enjeux relatifs au secteur de l'horticulture ornementale, environnementale et nourricière se tiendra le 21 septembre prochain, à 18 h 30, à l'auditorium de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, campus de Saint-Hyacinthe, situé au 3230, rue Sicotte, Saint-Hyacinthe.

Pour l'occasion, Québec Vert confirme la participation de Mme Chantal Soucy, candidate de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans Saint-Hyacinthe, de M. Philippe Daigneault, candidat de Québec Solidaire (QS) dans Saint-Hyacinthe, de M. Alexis Gagné-Lebrun, candidat du Parti Québécois (PQ) dans Saint-Hyacinthe et de Mme Kim Beaudoin, candidate du Parti conservateur du Québec (PCQ) dans Saint-Hyacinthe.

Le débat sera animé par M. Albert Mondor, un expert horticulteur qui est également chroniqueur, animateur et auteur.

Les thèmes qui seront abordés sont les suivants :

Les changements climatiques et les stratégies pour y faire face ;

Les infrastructures végétalisées et le verdissement ;

L'achat local et le développement économique de l'industrie.

Le débat est ouvert à tous. Les places sont cependant limitées. Pour y assister, nous vous invitons donc à vous inscrire gratuitement dès maintenant par courriel à [email protected].

À propos de Québec Vert

Québec Vert est une fédération composée de 12 associations d'entreprises et de professionnels œuvrant en horticulture ornementale, environnementale et nourricière. Porte-parole de la communauté du végétal et du paysage, sa mission est de représenter et de promouvoir ce secteur stratégique et d'en favoriser la croissance dans une perspective de développement durable. Vous pouvez en apprendre davantage sur les priorités de l'industrie en cliquant ici.

SOURCE Québec Vert

Renseignements: Source : Chatelaine Riendeau, Agente de communication et de liaison, Québec Vert, Cellulaire : 450 278-3644, Courriel : [email protected]