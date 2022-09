Élections provinciales 2022 : Québec Vert réclame une stratégie nationale pour le déploiement d'infrastructures végétalisées

SAINT-HYACINTHE, QC, le 6 sept. 2022 /CNW/ - Le verdissement et les infrastructures végétalisées sont des solutions concrètes pour protéger et accroître la qualité de l'environnement et créer des milieux de vie plus résilients. Or, au Québec, il n'existe présentement pas de stratégie nationale intégrée en ce sens. En plus de structurer l'effort de végétalisation, la mise en place d'une telle stratégie permettrait d'améliorer le bien-être de la population.

La Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire : un pas dans la bonne direction

Dans l'ensemble, le dévoilement de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire (PNAAT) par le gouvernement du Québec le 6 juin dernier a été accueilli favorablement par Québec Vert1. Toutefois, et bien que la PNAAT prévoit des mesures pour protéger, accroître et valoriser les espaces verts, elle ne prévoit pas de mesures ou de stratégie pour accélérer le déploiement d'infrastructures végétalisées. D'ailleurs, la notion même d'infrastructure végétalisée ne se retrouve pas dans la PNAAT. Québec Vert souhaite ainsi que cette notion fasse partie intégrante du plan de mise en œuvre qui sera publié par le gouvernement à l'hiver 2023.

Les infrastructures végétalisées : un outil incontournable pour des milieux plus résilients aux changements climatiques

Rappelons que le terme « infrastructure végétalisée » désigne l'ensemble des pratiques de verdissement et des phytotechnologies qui permettent de résoudre des problématiques environnementales, sociales et de santé publique comme les parcs, les toits verts, les murs végétalisés, les aires de biorétention, la plantation en milieu minéralisé, les corridors verts, les aménagements de bandes riveraines, les haies brise-vent et tous les autres types d'aménagements paysagers.

Plusieurs études ont prouvé l'utilité des infrastructures végétalisées pour lutter notamment contre les îlots de chaleur, les inondations et l'érosion des berges. En plus de rendre nos milieux de vie plus résilients aux changements climatiques, les infrastructures végétalisées contribuent également à améliorer la santé des populations. À ces nombreux bienfaits s'ajoute la préservation, voire l'accroissement, de la biodiversité. En effet, les infrastructures végétalisées fournissent, entre autres, nourriture et habitat aux pollinisateurs.

Vers une stratégie nationale pour le déploiement d'infrastructures végétalisées

Encore aujourd'hui, plusieurs freins limitent le déploiement d'infrastructures végétalisées au Québec. En ce sens, la demande de Québec Vert est claire : pour faire face aux changements climatiques plus efficacement, pour créer des milieux de vie plus résilients et pour améliorer la santé de la population, le Québec doit se doter d'une stratégie nationale pour le déploiement d'infrastructures végétalisées.

En ce sens, Madame Luce Daigneault, directrice générale de Québec Vert, réitère la volonté de son organisation à contribuer au déploiement d'infrastructures végétalisées : « Toute l'équipe de Québec Vert souhaite prêter main-forte au prochain gouvernement pour accélérer le déploiement d'infrastructures végétalisées dans toutes les régions du Québec en mettant à profit l'expertise qu'elle a développée au cours des dernières années. Verdir le Québec, c'est un projet ambitieux, collectif et essentiel ».

À propos de Québec Vert

Québec Vert est une fédération composée de 12 associations d'entreprises et de professionnels œuvrant en horticulture ornementale, nourricière et environnementale. Porte-parole de la communauté du végétal et du paysage, sa mission est de représenter et de promouvoir ce secteur stratégique et d'en favoriser la croissance dans une perspective de développement durable.

