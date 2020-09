Élections partielles le 4 octobre 2020 dans neuf municipalités : consignes relatives au vote

QUÉBEC, le 18 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Les électrices et les électeurs de neuf municipalités sont appelés à voter le 4 octobre prochain, entre 10 h et 20 h, pour élire un ou plusieurs membres de leur conseil municipal. Une vingtaine de municipalités avaient amorcé un processus électoral le 21 août dernier, mais plusieurs postes ont été pourvus sans opposition depuis.

Pour limiter l'achalandage dans les lieux de vote dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les présidentes et présidents d'élection ont la possibilité de tenir trois jours de vote par anticipation les 26, 27 et 28 septembre. L'horaire du vote par anticipation est étendu pour l'occasion : il a lieu de 9 h 30 à 20 h. Par ailleurs, certains électeurs peuvent dès maintenant faire une demande d'inscription pour voter par correspondance.

Élections Québec invite les électrices et les électeurs à voter en grand nombre, la participation électorale étant essentielle à la vie démocratique. L'institution rappelle également l'importance de respecter les consignes sanitaires dans tous les lieux de vote.

Consignes sanitaires

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les directives de santé publique doivent être respectées lors de la tenue d'élections. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et Élections Québec ont établi un protocole sanitaire visant à réduire les risques de propagation de la COVID-19 lors de la tenue de toute élection municipale, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il comprend des consignes pour les électrices et les électeurs.

De plus, Élections Québec diffuse, sur son site Web, une section de questions et réponses, notamment à l'intention des personnes candidates et des partis politiques autorisés, quant à l'ensemble des mesures relatives au financement politique dans le cadre de la reprise des élections municipales dans un contexte de pandémie.

Inscription au vote par correspondance

En raison du contexte actuel, aucun bureau de vote ne sera installé dans les résidences privées pour personnes aînées inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, ni dans les centres hospitaliers, les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les centres de réadaptation ou les centres d'accueil. Toutes les personnes qui y sont domiciliées peuvent toutefois voter par correspondance si elles en font la demande auprès de la présidente ou du président d'élection dans les délais établis par celui-ci.

Sous cette même condition, d'autres personnes pourront, elles aussi, voter par correspondance. Il s'agit des électrices et des électeurs :

de retour d'un voyage à l'étranger depuis moins de 14 jours;

ayant reçu un diagnostic de COVID-19 et étant toujours considérés comme porteurs de la maladie;

présentant des symptômes de la COVID-19;

ayant été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours;

en attente d'un résultat de test de COVID-19.

Personnel électoral recherché

Les municipalités ont besoin de personnel pour mener à bien leurs élections partielles. Le protocole sanitaire prévoit un encadrement sécuritaire pour les membres du personnel électoral. Dans ce contexte, les personnes de 16 ans et plus qui souhaitent travailler à ces élections sont invitées à communiquer avec la présidente ou le président d'élection de leur municipalité. Cet engagement citoyen rémunéré est une belle occasion de contribuer à la démocratie municipale.

Reprise des élections partielles

Les élections partielles municipales ont été suspendues par arrêté ministériel dans toutes les municipalités du 14 mars au 6 août 2020 dans le contexte de la déclaration d'état d'urgence sanitaire du gouvernement. Lors de la levée de cette suspension, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a fixé au 4 octobre 2020 la tenue d'élections dans près de vingt municipalités. Neuf d'entre elles doivent tenir un scrutin le 4 octobre, puisque plus d'une personne brigue le ou les postes à pourvoir.

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation fournit plus d'information sur la reprise des élections partielles sur sa page Questions et réponses pour les municipalités dans le contexte de la COVID-19.

Liste des municipalités qui tiendront une élection le 4 octobre 2020

Région administrative Municipalité en élection Poste à pourvoir1 Nom de la présidente ou du président d'élection Abitibi-Témiscamingue Preissac Maire Gérard Pétrin Saint-Marc-de-Figuery Conseillers des postes 1, 3, 4 et 5 Doris Bélanger Bas-Saint-Laurent Saint-Damase Maire Vanessa Ruest-Pilote Capitale-Nationale L'Ancienne-Lorette Maire Marie-Hélène Leblanc-Bourque Chaudière-Appalaches Leclercville Maire et conseiller du poste 1 Lucie Beaudoin Laurentides Arundel Conseiller du poste 6 France Bellefleur Montérégie Sainte-Clotilde Conseillers des districts 2, 3, 4 et 5 Amélie Latendresse Vaudreuil-sur-le-Lac Maire et conseillers des postes 3, 4 et 5 Mario B. Briggs Pointe-des-Cascades Maire et conseiller du poste 3 Éric Lachapelle

1 Certains de ces postes ont pu faire l'objet d'une élection sans opposition. Il y a toutefois, à ce jour, au moins un poste en élection.

