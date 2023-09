Élections partielles à Marieville

QUÉBEC, le 15 sept. 2023 /CNW/ - La Ville de Marieville doit pourvoir deux postes au sein de son conseil municipal : le poste de mairesse ou de maire et le poste de conseillère ou conseiller du district no 6. Si plus d'une personne pose sa candidature à l'un de ces postes, il y aura une élection le dimanche 29 octobre 2023. Un jour de vote par anticipation se tiendra le dimanche 22 octobre 2023.

Les personnes qui souhaitent poser leur candidature à l'un de ces postes peuvent le faire au bureau de la présidente d'élection, aux jours et aux heures indiqués sur l'avis d'élection. Elles ont jusqu'au vendredi 29 septembre, à 16 h 30, pour le faire.

Coordonnées de la présidente d'élection

La présidente d'élection, Mme Mélanie Calgaro, peut être jointe par téléphone, au 450 460-4444 poste 230. Son bureau est situé au 682, rue Saint-Charles.

Règles sur le financement politique et sur le contrôle des dépenses électorales

Élections Québec rappelle que les règles liées au financement des personnes candidates ainsi qu'au contrôle des dépenses électorales s'appliquent tout au long de la période électorale, qui prendra fin à la fermeture des bureaux de vote, le dimanche 29 octobre 2023. Ces règles stipulent notamment que :

Toute personne candidate doit détenir une autorisation pour recueillir des contributions, pour effectuer des dépenses, pour contracter des emprunts ou pour utiliser tout matériel;

Seuls les électeurs et les électrices ont le droit de faire des contributions;

Les dépenses électorales des partis politiques et des personnes candidates sont limitées;

Le public doit pouvoir connaître les sources de financement et les dépenses électorales des entités politiques en consultant les rapports financiers annuels et les rapports de dépenses électorales déposés à la Ville.

Pour en savoir plus sur les élections municipales et sur les règles liées au financement politique, toutes deux encadrées par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, visitez le site Web d'Élections Québec à l'adresse www.electionsquebec.qc.ca.

