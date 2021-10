Élections municipales : les enfants peuvent voter eux aussi

QUÉBEC, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion des élections municipales de 2021, Élections Québec invite la population à vivre la démocratie en famille. Jusqu'au 7 novembre, l'institution propose aux parents d'accompagner leur enfant au petit bureau de vote virtuel, en visitant le www.electionsmunicipales.quebec/petitbureau. Offert pour la toute première fois sur Internet, le petit bureau de vote permet aux enfants du Québec d'expérimenter toutes les étapes du processus de vote de manière simple et ludique. Les jeunes posent un geste concret de démocratie, puisqu'ils remplissent un bulletin de vote en sélectionnant la meilleure réponse, à leurs yeux, parmi les quatre choix proposés à une question spécialement conçue pour eux : Selon toi, quelle est la qualité la plus importante d'une mairesse ou d'un maire?

« Le petit bureau de vote virtuel offre une occasion d'éveiller les futures générations d'électrices et d'électeurs à l'importance de voter aux élections municipales, qui ont, historiquement, un taux de participation plus faible. J'ai à cœur de proposer des activités d'éducation à la démocratie dès l'enfance, puisque l'intérêt pour la démocratie est le fruit d'un apprentissage à long terme, qui doit commencer bien avant l'âge du vote. J'espère également que l'expérience du petit bureau de vote suscitera des discussions qui stimuleront l'intérêt des parents! », a déclaré le directeur général des élections, Pierre Reid.

Une première lors d'élections municipales

C'est la première fois qu'Élections Québec propose une version virtuelle du petit bureau de vote, l'expérience se déroulant habituellement dans les lieux de vote. C'est aussi la première fois que tous les enfants du Québec peuvent voter à l'occasion d'élections municipales. Suivant l'exemple de leur parent, lors des dernières élections générales provinciales tenues en 2018, près de 180 000 jeunes avaient voté à travers le Québec. À la question « Pourquoi penses-tu qu'il est important de voter? », ils avaient majoritairement répondu : « Pour que les idées de chaque personne soient entendues ».

Diffusion des résultats

Les résultats du petit bureau de vote virtuel seront diffusés au www.electionsmunicipales.quebec/petitbureau dès le 8 novembre 2021.

Un volet pour les plus grands : la simulation électorale

Le petit bureau de vote est une initiative d'Électeurs en herbe, l'un des programmes phares d'Élections Québec en matière d'éducation à la démocratie. Ce programme comporte également des volets réservés aux écoles et aux organismes jeunesse, qui peuvent organiser une simulation électorale. Au sein des quelque 440 écoles et organismes jeunesse participants, des élèves de la 5e année du primaire à la 5e année du secondaire voteront pour les vrais candidats et candidates à la mairie de leur municipalité. Ces simulations se dérouleront du 25 octobre au 5 novembre; elles visent à stimuler l'intérêt des jeunes pour la démocratie.

Faits saillants sur les activités d'éducation à la démocratie d'Élections Québec

Le petit bureau de vote est un volet d'Électeurs en herbe, l'un des programmes éducatifs offerts par Élections Québec pour apprivoiser, comprendre et expérimenter la démocratie.

Depuis trois ans, Élections Québec recommande, notamment dans ses rapports annuels de gestion, d'inclure l'éducation à la citoyenneté démocratique dans le parcours scolaire des jeunes du primaire et du secondaire. L'institution considère que le milieu scolaire est idéal pour former les élèves du Québec de façon équitable et universelle en vue de stimuler leur intérêt pour la démocratie.

Élections Québec présente sa vision en matière d'éducation à la démocratie dans le mémoire Apprendre et vivre la démocratie à l'école (PDF). Elle a déposé ce mémoire dans le cadre des consultations publiques menées en 2020 par le ministère de l'Éducation en vue de réviser le programme d'études Éthique et culture religieuse.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises. En plus d'assurer le bon déroulement des élections provinciales, Élections Québec appuie les municipalités dans l'organisation de leurs élections et veille à l'application des règles sur le financement politique. L'institution agit également comme poursuivant public afin d'assurer le respect des lois électorales québécoises.

